A659 bei Viernheim. (pol/rl) Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Höhe der Anschlussstelle Vierheim-Mitte. Eine 65-jährige Mini-Fahrerin war kurz nach 9 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs, als sie vom linken Fahrstreifen der Ausfahrt auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn wechselte. Zeitgleich wechselte ein 40-jähriger Ford-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur. Dabei stießen die beiden Autos zusammen.

Der Ford schleuderte in die Mittelleitplanke und blieb danach auf dem linken Fahrstreifen liegen. Eine nachfolgende 35-jährige Audi-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, einer dahinter fahrende 61-jährige Citroen-Fahrerin prallte trotz Vollbremsung in den Ford.

Drei der vier Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Mini konnte weiterfahren. Die Fahrerinnen des Citroen und des Audi wurden leicht verletzt. Während die Audi-Fahrerin an der Unfallstelle versorgt wurde, musste die 61-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen bis etwa 11 Uhr vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr Viernheim leistete mit 12 Wehrleuten an der Unfallstelle Unterstützung.