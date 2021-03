A61 bei Speyer. (pol/ppf) Ein Sattelzug krachte am Montagabend gegen 23.30 Uhr gegen eine mobile Sperrwand und kollidierte mit einem liegengebliebenen Fahrzeug. Durch den Unfall auf der A61 Höhe "Binshof" stellten sich die Fahrzeuge quer zur Fahrbahn und blockierte diese. Auch ein weiterer Kleinlaster wurde beschädigt. Der 48-jährige Lastwagen-Fahrer wurde schwer verletzt, drei weitere Personen leicht.

Für die Bergung und Aufräumarbeiten musste die A61 zwischen Dreieck Hockenheim und Speyer in Fahrtrichtung Speyer vollständig gesperrt werden. Erst am Dienstag gegen 13 Uhr meldete die Polizei, dass die Fahrbahnen wieder frei sind. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet. Der Stau war zeitweise fünf Kilometer lang.

Der Unfall wurde nach aktuellem Ermittlungsstand deshalb verursacht, weil der Fahrer am Steuer eingeschlafen war, teilt die Polizei mit. Die Beamten zogen seinen Führerschein ein und ermitteln nun wegen einer möglichen Lenkzeitüberschreitung. Dazu wurde das digitale Kontrollgerät des Lastwagens sichergestellt.

Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hockenheim und Speyer waren mit einem Großaufgebot zur Sicherung der Unfallstelle, zur Bergung der Fahrzeuge und der Verletzten im Einsatz.