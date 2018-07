Hockenheim. (pol/mare/pri) Kein Tag ohne Unfall auf der Autobahn A 6. Und wieder waren Lastwagen beteiligt. Diesmal am Dreieck Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost und dem Dreieck Hockenheim.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 9.45 Uhr der Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen war ein Nissan-Fahrer in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Aufgrund eines Staus fuhr der Fahrer nach links, um eine Rettungsgasse zu bilden. Ebenso ein Lkw-Fahrer, der rechts stand. Ein nachfolgender Sattelzug-Fahrer übersah offenbar das Stauende, versuchte zu bremsen und fuhr in die Rettungsgasse rein.

Dabei beschädigte der Sattelzug das Führerhaus des Lkw schwer und touchierte den Nissan leicht. Beide Lkw-Fahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Sattelzug des Verursachers abgeschleppt werden musste, wurde das andere Gefährt zur Raststätte geschleppt. Die Fahrbahn musste komplett gesperrt werden. Beide Fahrstreifen waren zur Unfallaufnahme und Bergung der Schwerfahrzeuge bis kurz nach 12 Uhr blockiert. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Rückstau betrug in der Spitze rund sechs Kilometer. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: 25. Januar 2018, 14.28 Uhr