Viernheim. (pol/rl) Bei der Herstellung von Dichtungsringen ist ein 64 Jahre alter Arbeiter in einem Betrieb in der Industriestraße am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Der Mann füllte gegen 12.50 Uhr eine Maschine mit Rohmasse und geriet hierbei mit seiner linken Hand in diese. Dabei wurden vier Finger abgetrennt.

Durch das schnelle Eingreifen anderer Arbeiter konnte Schlimmeres verhindert werden. Der schwerverletzte Viernheimer kam mit dem Rettungshubschrauber in die nächste Klinik. Die Industriestraße wurde für den Abtransport kurzfristig gesperrt.