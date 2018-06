Reilingen. Das hinter der Friedrich-von Schiller-Schule befindliche Insektenhaus sowie vier neu gepflanzte Bäume zerstörten bislang unbekaannte Täter in der Nacht zum Sonntag, 10. März. Den oberen Teil des Insektenhauses steckten die Unbekannten in Brand, die neu gepflanzten Bäume knickten sie um, so dass der Gemeinde Reilingen Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise hierzu werden unter Telefon 06202/2880 erbeten. (pol)