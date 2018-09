Reilingen. (pol/eka) Am Dienstagnachmittag bedrohte ein stark alkoholisierter Mann in der Raiffeisenstraße mehrere Anwohner und griff diese körperlich an. Als die alarmierten Polizeibeamten den Mann beruhigen wollten, beleidigte er auch die Beamten und wollte weiter auf die Anwohner losgehen. Nur nach dem Gebrauch von Pfefferspray konnte der Mann von seinem Vorhaben abgebracht und in Gewahrsam genommen werden. Bei einem Fluchtversuch rannte der 30-Jährige gegen ein geparktes Auto, das dabei leicht beschädigt wurde. Der Mann blieb unverletzt.



Auf dem Weg zur Gewahrsamszelle beleidigte er die Beamten und trat bzw. schlug nach diesen. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann, der jetzt mit einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung rechnen muss, durfte am Mittwochmorgen, nach seiner Ausnüchterung, den Heimweg antreten.