Reichartshausen/Neckarbischofsheim. (pol/eka) Von Autos erfasst und getötet wurden in der Nacht zum Montag zwei Rehe. Der Fahrer eines Mercedes Sprinters war auf der K 4188 in Richtung Reichartshausen unterwegs, die Opel Astra-Fahrerin auf der L 549 in Richtung Bernau, als urplötzlich Rehe die Fahrbahn querten und von den Autos erfasst wurden. Nach den ersten Feststellungen beträgt der Schaden an den Fahrzeugen mehrere Tausend Euro. Die jeweiligen Jagdpächter wurden verständigt.