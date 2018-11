Oftersheim. (pol/mün) Ein 46 Jahre alter Mann sorgte am Donnerstag für reichlich Unruhe in einer Filiale der Sparkasse Oftersheim sowie in einem Einkaufsmarkt. Erst hatte er in dem Geschäft Kunden beleidigt und einen Mann mit einer Bierflasche beworfen, berichtet die Polizei. Der Kunde konnte die Flasche abwehren und wurde nicht verletzt. In der Sparkasse ging es dann weiter, wo er dann Hausverbot erhielt. Doch er weigerte sich die Filiale zu verlassen, so dass ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes Oftersheim die Polizei rief.

Als die Beamten eintrafen, lag der Randalierer schon auf dem Bauch und wurde von dem Gemeindevollzugsbeamten und einem Zeugen fixiert. Laut Polizei beruhigte sich dann der Mann, musste sich aber einer gründlichen Kontrolle unterziehen lassen. Hierbei zeigte sich, dass er mit über 1,5 Promille Blutalkohol deutlich alkoholisiert war.

Außer einem Hausverbot für den Einkaufsmarkt erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren.