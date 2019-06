Neulußheim. (pol/rl) Ein mit Öl gefüllter Kochtopf, der in Brand geriet, war laut Polizei wohl die Ursache für ein Feuer in der Friedensstraße am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und konnte den Brand schnell löschen.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.