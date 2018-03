Plankstadt. Teurer Geschwindigkeits-"Rekord" auf der B535 in Höhe Plankstadt: Die Polizei ertappte am Freitagmorgen, 9. November, bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen Autofahrer, der mit 129 km/h in der 70er-Zone unterwegs war. Diesen "Spitzenreiter" bei den Tempo-Messungen erwarten ein Vierpunkteeintrag in Flensburg und ein Bußgeld von 240 €. Seinen Führerschein ist er für einen Monat los. Insgesamt müssen sich fünf Fahrer auf ein Fahrverbot und Punkteinträge in der Verkehrssünderkartei einstellen.

An den 20 Kontrollorten, überwiegend auf den Bundes- und Landstraßen, wurden laut Polizeibericht in der Aktionswoche insgesamt rund 25.000 Fahrzeuge gemessen. Fünf Prozent der Fahrer waren mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Aus dem Rahmen fielen dabei die Kontrollen auf der B 36 in Höhe Hockenheim, der B 291 bei Oftersheim und auf der B 39 in Altlußheim, wo sich über zehn Prozent der gemessenen Fahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h hielten.

Insgesamt wurden 1302 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt; gegen 241 Fahrer werden Bußgeldverfahren wegen erheblicher Geschwindigkeitsverstöße eingeleitet. (pol)