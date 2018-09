Mannheim. Nach einer Routinedurchsuchung einer 26-jährigen Frau am Montagnachmittag gegen 15 Uhr sind zwei Beamte der Bundespolizei im Mannheimer Hauptbahnhof durch Tritte und Bisse leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei stand die 26-Jährige, die mit von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Verdachts des Erschleichens von Leistungen per Strafbefehl gesucht wird, unter Drogeneinfluss. Da sie eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro vor Ort nicht begleichen konnte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Ein Arzt stellte fest, dass sie unter Drogeneinfluss steht. Den weiteren polizeilichen Maßnahmen widersetzte sie sich durch Tritte und Bisse. Zwei Polizeibeamte wurden dabei durch einen Biss an der Hand und in der Wade verletzt. Die Frau ist deshalb am Dienstag in die Justizvollzugsanstalt Heidelberg eingeliefert worden. (pol)