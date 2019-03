Ludwigshafen. (dpa/lrs) Ein Computer-Problem beim Chemie-Riesen BASF hat zeitweise zu einem Verkehrschaos in und um Ludwigshafen geführt. Weil Lastwagen nicht mehr abgefertigt werden konnten, staute sich der Verkehr am Dienstagvormittag bis auf die Bundesstraße 9 und die Autobahn 6. «Es gab massive Verkehrsstörungen im Stadtgebiet und darüber hinaus», sagte eine Polizeisprecherin. Lastwagen wurden auf Ausweichparkplätze umgeleitet. Die Polizei sperrte die Abfahrten der A 6 bei Ludwigshafen-Pfingstweide, um das Nadelöhr zu entlasten. Autofahrer mussten weiter Richtung Mannheim oder Kaiserslautern fahren.

Nach Angaben eines BASF-Sprechers war die Netzwerkstörung am Dienstagmittag behoben. Lastwagen würden nach und nach abgefertigt. Ursache für die Störung sei ein Softwareproblem gewesen. Die genaue Ursache werde untersucht. Dem Sprecher zufolge werden am Standort in Ludwigshafen täglich rund 2100 ein und ausfahrende Lastwagen abgefertigt.