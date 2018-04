Ketsch. (pol/mare) Diese Bankräuber sind brachial vorgegangen: Am frühen Freitagmorgen um

3.15 Uhr betraten die Täter den Vorraum einer Bank in der Schwetzinger Straße und sprengten mit bislang unbekanntem Sprengstoff den Geldausgabeautomaten.

Danach entkamen die Bankräuber mit den Geldkassetten in Richtung Brühler Straße. Die Höhe des entwendeten Geldes ist bislang noch nicht bekannt.

Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest, dürfte jedoch mehrere Tausend Euro betragen.

Ein Zeugen beobachtete, wie die beiden Täter in einem VW-Golf flüchteten und konnte die Kennzeichen ablesen. Wie sich herausstellte, waren diese nach bisherigem Kenntnisstand im Lauf der Nacht an einem VW-Golf gestohlen worden, der in der Mannheimer Landstraße geparkt gewesen war.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall besteht, der sich am 29. März n St. Leon-Rot ereignete, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden beobachteten Täter werden wie folgt beschrieben: Der eine Mann ist sportlich, hat eine schlanke Figur, gebückte Haltung und war mit einer Skimaske maskiert. Er trug eine schwarze, gesteppten Jacke oder Weste mit einem Emblem am linken oberen Ärmel, graue Handschuhe und schwarze Schuhe mit weißer Sohle und orange-roter Zunge.

Sein Komplize ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank mit sportlicher Figur. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Die Beamten erhoffen sich Zeugenhinweise in Bezug auf den Diebstahl der Kennzeichen und die Sprengung des Geldausgabeautomaten unter Telefon 06 21 / 1 74 55 55.