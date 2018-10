Mannheim. Wegen einer Ruhestörung wurde in der Nacht auf Mittwoch, 6. März, eine Streife in die D-Quadrate beordert.

Als die Beamten dort gegen 00.25 Uhr ankamen, wurden sie von einem der alkoholisierten Beteiligten beleidigt.

Im Anschluß suchte der junge Mann sein Heil in der Flucht und wollte wegrennen. Nach einer Runde um die Quadrate C 6 und C 7 klickten die Handschellen.

Beim Alkoholztest brachte es der Provokateur auf fast 1,4 Promille.

Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen Beleidigung und, da er sich auf seiner Flucht eines Joints zu entledigen versuchte, auch wegen Drogenbesitzes ermittelt. (pol)