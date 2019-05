Darmstadt/Heppenheim. (lhe) Die A 5, eine der am meisten befahrenen Autobahnen in Deutschland, ist am Donnerstagabend zwischen Frankfurt und Darmstadt wegen Bauarbeiten für den Fernverkehr gesperrt worden. Für die Mammutaktion haben die Planer bewusst den Feiertag mit dem anschließenden Brückentag samt Wochenende ausgesucht. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Autofahrer sollten in beiden Richtungen das Mönchhofdreieck und das Rüsselsheimer Dreieck nutzen. Diese Route ist allerdings acht Kilometer länger als der Abschnitt der A 5; Verkehrsteilnehmer müssen eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen. Anwohner können die A 5 benutzen, aber eingeschränkt. Die Sperrung soll am morgigen Sonntag um 6 Uhr wieder aufgehoben werden.