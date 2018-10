Mannheim. Fahrer und Beifahrerin eines am Mittwochabend, 20. Juni, gegen 23 Uhr verunglückte Pkw mussten von der Berufsfeuerwehr Mannheim geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Der 58 Jahre alte Fahrzeuglenker war in der Reichskanzler-Müller-Straße auf rutschiger Fahrbahn nach Links abgekommen, zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen einen Lichtmast geschleudert. Bei seiner Unfallfahrt stand der Mann laut Polizei unter Alkoholeinfluss, die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Der Schaden wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt. (pol)