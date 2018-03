Neulußheim. (pol/rl) In der Bahnunterführung der B 36 bei Neulußheim musste nach den starken Regenfällen am Sonntagmorgen die rechte Fahrbahn in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Da eine Pumpe ausfiel, waren die Kanalschächte vollgelaufen, was laut Polizeibericht die Überflutung verursachte.

Der Verkehr wurde ab 2.15 Uhr an der Abfahrt Neulußheim umgeleitet. Der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei und zwei Feuerwehr-Leute aus Neulußheim behoben den Schaden. Der Fahrstreifen wurde laut Polizeibericht gegen 4.15 Uhr wieder freigegeben. Da es in der Zeit kaum Verkehr auf der B 36 gab, kam es kaum Behinderungen.