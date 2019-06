Altlußheim. (pol) Ein Täter entwendete am Sonntagmorgen aus einem Vorgarten im Rosenweg eine drei Meter hohe Andentanne im Wert von über 1000 Euro. Die Polizei ermittelte den Täter sofort. Beim Ausgaben der Tanne hatte er sein Handy verloren.

Nach der Festnahme gab der Mann zu, den Baum in betrunkenem Zustand entwendet zu haben. Er konnte sich jedoch nicht mehr erinnern, wo er die Tanne abgelegt hatte. Nachdem sie ihm zu schwer geworden war, hatte der Mann die Tanne in einer Straße in Altlußheim liegen lassen und war nach Hause gegangen.