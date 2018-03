Mannheim. In welcher Gefahr sich ein 27-jähriger Inder befand, war diesem wohl nicht bewusst. Der Mann war am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Standstreifen der A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim unterwegs - in aller Seelenruhe, so die Polizei am Montag. Glück im Unglück hatte der Gast aus Asien aber dennoch und dies gleich in mehrerlei Sicht: Die Polizei beließ es neben einer Kurzeinweisung in die europäischen Verkehrsgepflogenheiten bei einem "verkehrserzieherischen" Gespräch und einer mündlichen Verwarnung. Zudem stoppte ein Landsmann des Hasardeurs und nahm diesem mitsamt Fahrrad mit nach Mannheim. (pol)