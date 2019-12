... ist der Beruf des Journalisten gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Bereits in der dritten Generation ist seine Familie dem Zeitungsgewerbe verbunden. Über einen kurzen Umweg über den Sport, ein Studium der Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Florenz und mehreren Stellen als freier Mitarbeiter in Lokalredaktionen verwirklichte er den Berufswunsch als Volontär bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Hier ist er heute als Chef vom Dienst für die Organisation der täglichen Zeitungsproduktion zuständig und kümmert sich als Verlagsleiter um die Belange des RNZ-Verlags sowie um den einmal pro Woche erscheinenden Wochenkurier.