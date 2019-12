... sammelte ihre ersten journalistischen Erfahrungen nach ihrer Schulzeit. 2010 trat die Politologin nach ihrem Studium in Würzburg in die Mosbacher Lokalredaktion der RNZ ein. Ihr Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen und Bedingungen, die das Leben der Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis berühren, zeichnen ihre journalistische Arbeit aus. Ihr Blick erfasst das Wesentliche, hinzu kommt ihre Fähigkeit, komplexe Sachverhalte und gesellschaftspolitische Themen prägnant darzustellen. Die Mutter zweier Söhne ist eine Lokalredakteurin, die die Anliegen der Menschen aufnimmt, diesen nachgeht und entsprechend recherchiert. Ganz nach dem Motto: nah an den Menschen und verständlich in der Sprache.