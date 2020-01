... kann sich noch gut erinnern: Deutschlands WM-Titel 1990, Michael Stichs Wimbledon-Triumph ein Jahr später, Ayrton Sennas tödlicher Rennunfall 1994 – prägende Momente in der Kindheit des Mannheimers. Keine Frage, dass bei der RNZ die Sportredaktion erste Anlaufstelle für ihn war. Seinen ersten Artikel schrieb er 2010 – Fußball-Landesliga, Spitzenspiel, Nußloch gegen Ketsch. Nach drei Jahren als Freier Mitarbeiter und einem vierjährigen Abstecher in die Redaktion Region Heidelberg kehrte er 2017 als Redakteur in seine "Heimat", den Sport, zurück. Als Hoffenheim-Experte hat er die Bundesliga fest im Blick. Redaktionsintern gilt er außerdem als großer Verfechter der Formel 1 und des US-Sports.