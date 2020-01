... hat es dem Zufall zu verdanken, dass er heute als Redakteur arbeitet. Nach seinem Studium der englischen Sprachwissenschaft und der Kulturgeographie überbrückte er die Zeit zwischen Bewerbungsgesprächen in einer Wertheimer Zeitungsredaktion, wo er bereits am ersten Tag seines Praktikums einen Artikel ins Blatt brachte. Von dort führte ihn sein Weg in den Neckar-Odenwald-Kreis, wo er seit knapp fünf Jahren lokale Themen aufgreift und für die Wallfahrtsstadt Walldürn verantwortlich zeichnet. Im privaten Leben hat der Vater zweier Kinder gefühlten Wahrheiten den Kampf angesagt und argumentiert im Internet leidenschaftlich gern, aber möglichst leidenschaftslos mit Wissenschaftsleugnern.