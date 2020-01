... musste nach einem Studium der Germanistik, Geschichte und Pädagogik sowie zwei Staatsexamen erkennen, dass Lehrerin doch kein so idealer Beruf ist. Deshalb machte sie sich auf die Suche und landete 1988 als Praktikantin bei der Rhein-Neckar-Zeitung. In der Lokalredaktion stieg die gebürtige Heidelbergerin langsam auf zur Redakteurin und lernte dabei ihre Stadt von ganz neuen Seiten kennen. Seit 2004 bereichert eine wöchentliche Wissenschaftsseite das Themenspektrum der RNZ, die "sal" seitdem konzipiert. Schon in der Stadtredaktion widmete sich die begeisterte Theatergängerin der Kulturberichterstattung, vor sechs Jahren wechselte sie ins Feuilleton. Ihr Fazit: "Ich habe mich noch keinen Tag gelangweilt".