... ist Redakteur in der Stadtredaktion. Dort befasst sich der gebürtige Saarländer vor allem mit den Themen Klimaschutz und Klimaproteste, den ehemaligen US-Flächen, die Heidelberg in den nächsten Jahren deutlich wachsen lassen, sowie der Universität und den Hochschulen in der Stadt. Passend dazu betreut er auch die wöchentlich erscheinende Seite "Campus Heidelberg". "dns" studierte in Heidelberg und Santiago de Compostela Politik, Geschichte und Psychologie. 2012 kam er als Praktikant erstmals mit der RNZ und dem Journalismus in Berührung – und begeisterte sich schnell dafür. Seitdem ist er der Stadtredaktion treu geblieben, finanzierte sein Studium als Freier Mitarbeiter und begann 2016 sein Volontariat bei der RNZ.