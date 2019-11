... ist seit 2015 Redakteurin in der Stadtredaktion. Hier fing der Journalismus für die Heidelbergerin auch an: 2011 mit einem Praktikum, 2013 folgte das Volontariat. Das absolvierte die Kommunikationswissenschaftlerin in der Stadt-redaktion und im Feuilleton. Der Kulturberichterstattung ist sie bis heute treu geblieben: So ist sie oft auf Konzerten, im Theater oder auch im Kulturausschuss anzutreffen. Außerdem ist sie in der Redaktion für die Jugend- und Bildungsthemen verantwortlich, schrieb aber auch schon aus dem Urlaub auf der Insel Kos eine Reportage zur Flüchtlingskrise. Aktuell arbeitet sie nebenbei an ihrer Masterarbeit im Fach „Global History“ an der Uni Heidelberg über Antiziganismus in Migrationsdiskursen.