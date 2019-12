... schrieb seinen ersten RNZ-Artikel im Januar 1986. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik in Heidelberg arbeitete er zunächst als fester freier Mitarbeiter für die Stadtredaktion Heidelberg und die Lokalredaktion Wiesloch. Im April 1987 begann er dort sein zweijähriges Volontariat und ist seither der Region "Rund um Wiesloch-Walldorf", wo er auch aufgewachsen ist, treu geblieben. Zunächst als Redakteur in Wiesloch und seit 1990 als Leiter der Lokalredaktion. Was ihm am Lokaljournalismus gefällt, ist die Vielfalt der Themen, die abwechslungsreiche Arbeit und vor allem die Nähe zu den Menschen. Als studierter Historiker hat er ein Faible dafür, über historische Themen mit lokalem Bezug zu schreiben.