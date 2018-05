Mannheim. (pol/mare) Nach den Vorkommnissen am Sonntag beim Relegationsrückspiel um den Aufstieg in die Dritte Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen wurde am Montag eine Ermittlungsgruppe, die sogenannte "Ermittlungsgruppe (EG) Relegation" beim Polizeipräsidium Mannheim eingerichtet. Das teilen die Beamten mit.

Die aus sechs Beamten bestehende EG wertet derzeit Video- und Bildmaterialien aus, um Tatverdächtige auszumachen und diese identifizieren zu können. Des Weiteren laufen Ermittlungen wie Pyrotechnik ins Stadion gelangen konnte.

>>Das sind die Reaktionen der RNZ-Leser zum Skandalspiel<<

Außerdem sollen durch die Auswertung der Bildmaterialien andere Straftaten wie Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen, mögliche Landfriedensbrüche erkannt und beweiskräftig gesichert werden und mögliche Tatverdächtige einem Strafverfahren zugeführt werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, sich unter der Email-Adresse mannheim.pp.dr.eg-relegation@polizei.bwl.de zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Bild- und Videomaterial der EG Relegation zukommen zu lassen, so dass mögliche Straftäter identifiziert werden können. Der Link zum Portal ist hier: https://bw.hinweisportal.de/~portal/de/select

Zudem will die Ermittlungsgruppe rekonstruieren, wie die Pyrotechnik ins Stadion kam. Daher interessiert sie sich auch für die Grillparty im Vorfeld des Spiels. Es gibt den Verdacht, dass diese dazu genutzt wurde, Feuerwerkskörper und Böller ins Carl-Benz-Stadion zu bringen und dort zu lagern. Nach Angaben der Polizei stieg diese Party am Freitag und nicht erst am Abend vor dem Rückspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den KFC Uerdingen am Sonntag. Eine Waldhof-Sprecherin bestätigte das. Auf RNZ-Anfrage hat Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City, zu den Vorkommnissen Stellung genommen.

Diese seien schädlich für das Image der Stadt, sagte Pauels. Für die Sponsorentätigkeit der Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft spielten sie allerdings keine große Rolle, da es kaum Verbindungen zum SV Waldhof gebe: "Die bestehen eher zu den Adlern oder zu den Rhein-Neckar-Löwen", erklärte Pauels. Dass dieser Umstand dem zweifelhaften Ruf geschuldet ist, den der SVW schon seit Jahren genießt, hielt Pauels nicht für ausgeschlossen. Als Sportsmann betrachtete Pauels, der auch Präsident des Landes-Eissport-Verbandes ist, die Krawalle mit Sorge: "Das ist allerdings kein Mannheimer Problem. Damit haben im Prinzip alle größeren Fußballvereine zu kämpfen."