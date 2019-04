Mannheim. (pol/mün) Seit November 2018 werden in Mannheim der Paradeplatz und der Alte Messplatz mit Videokameras überwacht. In der kommenden Woche wollen Polizei und Stadtverwaltung die nächsten Kameras scharf schalten.

Am Dienstag sollen die Überwachungskameras der südlichen Breite Straße und am Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt in Betrieb gehen. Das teilen Polizei und Stadtverwaltung mit.

Damit wolle man das Sicherheitsgefühl der Menschen erhöhen und die Zahlen der Straftaten verringern, heißt es in der Mitteilung aus dem Mannheimer Rathaus.

Von drei Standorten aus wird künftig der Bereich "Breite Straße Süd", also zwischen Paradeplatz und Marktplatz, überwacht. Drei weitere Kamerastandorte werden den Marktplatz selbst abdecken.

Die Kameras in der "Breiten Straße Süd" werden gleichzeitig mit der Inbetriebnahme unmittelbar mit der sogenannten "intelligenten Videoüberwachung" verknüpft. Mit dieser Erweiterung sind dann am Hauptbahnhof, Alten Messplatz, Paradeplatz, Marktplatz sowie der Breiten Straße Süd die Kameras in Betrieb. An diesen Standorten verfügen 20 Kameras über eine algorithmenbasierte Bildauswertung. Am Marktplatz wird diese Technik voraussichtlich im August angebunden.

Bis Ende Juni soll auch im Bereich "Breite Straße Nord", also zwischen Marktplatz und Neckartor, die Videoüberwachung starten. Nach der zunächst konventionellen Inbetriebnahme soll die "intelligente Videoüberwachung" Ende des Jahres zum Einsatz kommen.

Ob in einem weiteren Schritt auch am Plankenkopf eine Videoüberwachung erfolgt, soll Ende des Jahres nach Auswertung der aktuellen Kriminalitätslage in diesem Bereich entschieden werden.