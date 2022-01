Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Bis zur 25. Woche verlief für Alexandra die Schwangerschaft ohne Komplikationen. Doch als die 38-jährige Mannheimerin sich selbst einer Notoperation unterziehen muss, holen die Ärzte ihr Kind. Da wiegt Elli gerade einmal 650 Gramm.

Svenja hingegen wusste frühzeitig um ihre Risikoschwangerschaft. "Ich habe selbst recherchiert, in welcher Klinik ich entbinden möchte", sagt die 27-Jährige aus Erlangen. Ihre Entscheidung fällt aufgrund der dort vorhandenen Expertise für Lungenerkrankungen auf das Universitätsklinikum Mannheim (UMM), wo ihre Tochter in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Beide Babys gehören damit zu den sogenannten "sehr kleinen Frühgeborenen", da sie vor der 32. Schwangerschaftswoche zu Welt gekommen ist.

Alexandra und Svenja verbringen viel Zeit bei ihren Kindern auf der neonatologischen Station des Kinderzentrums der Universitätsklinik Mannheim (UMM). "Auch die Väter können kommen. Aber es ist die Mutter, der eine besondere Rolle zukommt", sagt Thomas Schaible, seit 2014 Leiter der Klinik für Neonatologie. Ihre Stimme, ihre Wärme, ihr Geruch und das das "Kangarooing" – entspanntes Liegen auf ihrem nackten Oberkörper über mehrere Stunden – soll den winzigen Menschen den Start ins Leben erleichtern.

Doch auch die beiden Mütter beschreiben, warum der intensive Kontakt mit ihrem Baby so ungeheuer wertvoll ist. Das Kuscheln, Baden, Wickeln, Anziehen und Füttern: ein Stück Normalität in einer Situation, die sowohl emotional als auch praktisch und organisatorisch herausfordernd ist. "Umso wichtiger, dass mir nach der Geburt jemand zur Seite gestellt wurde, der nicht mit Diagnosen und Zahlen kam, sondern mit dem ich über meine Gefühle und Ängste sprechen konnte", sagt Alexandra.

In ihrem Fall ist es Sandra Hofmann-Arnold, die zusammen mit Mechthild Rupp das Psychosoziale Team bildet. Die Psychologinnen betreuen die Eltern teilweise schon vor der Geburt, immer jedoch während des Klinikaufenthalts und stehen auch nach der Entlassung als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. "Wir drängen uns nicht auf, sondern bieten unsere Hilfe an, um mit der insbesondere für die Frauen überwältigenden Situation fertig zu werden", erklärt Hofmann-Arnold.

Die Verbindung von Mutter und Kind im Mutterleib wurde viel zu früh unterbrochen. Der Stresslevel ist hoch. Das eigene Kind, gerade einmal eine Handvoll Mensch, im Inkubator liegen zu sehen, tut weh. Auch wenn man es in noch so guten Händen weiß. Für Svenja, die seit Monaten rund 270 Kilometer weit weg von zu Hause ist, wurde die Psychologin wichtige Bezugsperson, die sie ermutigt, sich bei aller Sorge um ihre Tochter nicht selbst aus den Augen zu verlieren, sich mit anderen Müttern auszutauschen oder auch einmal Essen zu gehen.

Wie Elli, gehört auch ihr Baby schon nach wenigen Wochen nicht mehr zu denjenigen Frühgeburten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Dennoch bedürfen die zarten Kinder aufgrund ihres sehr niedrigen Geburtsgewichts besonderer Pflege und Fürsorge. "In Deutschland kommt jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt", nennt Schaible Zahlen.

Die Bezeichnung "Frühchen" mag der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie allerdings nicht. Denn so klein und hilfebedürftig sie auch sein mögen, so handle es sich doch um eine eigenständige Persönlichkeit. Die sogenannten späten Frühgeborenen zwischen der 32. und 37. Schwangerschaftswoche werden routinemäßig einige Tage am Monitor überwacht, ob Atmung und Kreislauf stabil sind und ob sie genug trinken. "Häufig müssen wir ihnen Wärme zuführen und manchmal Nahrung sondieren", erklärt Schaible. Anders bei den sehr kleinen Frühgeborenen, die vor der 32. Schwangerschaftswoche oder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm zur Welt kommen. Ihre Lungen sind bei Weitem nicht ausgereift. Sie brauchen Atemunterstützung und eine ebenso behutsame wie professionelle Betreuung.

Von den insgesamt circa 10.000 sehr kleinen Frühgeborenen in Deutschland werden jedes Jahr zwischen 50 und 75 mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm an der UMM behandelt, die als Perinatalzentrum des Levels 1 den höchsten Anforderungen entspricht und speziell auf besondere Risikoschwangerschaften ausgerichtet ist.

Dass in den letzten 20 Jahren von den extremen Frühgeborenen 80 Prozent und nicht wie zuvor nur 50 Prozent überleben, bezeichnet Schaible als eine Leistung der Neugeborenmedizin, die es in Europa als Fachdisziplin erst seit 1970 gibt. Über das rein Medizinische hinaus, ist Schaible eines wichtig: In ihrer Entwicklung verzögerte Frühgeborene so zu fördern, dass sie ein normales, zufriedenes Leben führen können. "Diese Förderung beginnt direkt nach der Geburt", betont er. Weil dazu eine ruhige Umgebung gehört, ist auf Station für entsprechende Lichtverhältnisse gesorgt.

Die von Geräten ausgehenden Alarme sind in ihrer Lautstärke ebenso auf ein Minimum reduziert wie die Kontakte von Arzt und Pflegepersonal zum Kind. "Minimal Handling" und "Comfort Care" nenne sich das. Außerdem kooperiert die Klinik mit der Sonderpädagogische Beratungsstelle der Martinsschule in Ladenburg, die Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen ab dem Zeitpunkt der Geburt unterstützt.