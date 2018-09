Von Olivia Kaiser

Mannheim. Zu Beginn des neuen Semesters an der Universität Mannheim wird erst einmal gefeiert - immerhin bietet das Barockschloss eine formidable Kulisse für das Fest am Samstag, 8. September.

Auch wer sonst nicht die Universität besucht, kann die Räumlichkeiten besichtigen oder Kurzvorlesungen lauschen. Im Rittersaal findet ein Kulturprogramm statt, und auf der Hauptbühne spielen zahlreiche Bands, bis das Fest um 22 Uhr mit einem Feuerwerk seinen Höhepunkt findet. Es ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Kunst, Musik, Comedy und Wissenschaft.

Rektor Ernst-Ludwig von Thadden, Bürgermeister Michael Grötsch, und die Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) Sebastian Gabel, Hilke Viehöfer-Jürgens und Leon Heckmann begrüßen die neuen Studierenden um 18.30 Uhr von der Hauptbühne im Ehrenhof. Im Anschluss ist auf den verschiedenen Bühnen auf dem Schlossgelände Musik unterschiedlichster Stilrichtungen zu hören.

Das Programm auf der Hauptbühne eröffnet der Universitätschor, dann spielen die Deutschpop-Band Jeden Tag Silvester und das Musik-Comedy-Duo Das Lumpenpack. Einen Auftritt auf der Hauptbühne hat sich die Gruppe Cinemagraph beim Publikumsvoting des Bandsupport-Abschlusskonzerts der Popakademie gesichert. Headliner ist das Mumuvitch Disko Orkestar, die das Publikum mit ihrer unbändigen Spielfreude und einer Mischung aus Ska, Rock, Jazz, Balkan-Beats und Hip Hop zum Mitfeiern bringen.

Im Rittersaal präsentiert das Musik-Kabarett Schatzkistl, das Pop-Duo Katja & Juan sowie das spanisches Gitarrenspiel der Band Mocábo. Im Gartensaal wechselt sich das brasilianische Electronica-Duo Clara Valente mit dem Cellisten Daniel Fritzsche ab. In der Schlosskirche erklingen nach dem Vortrag "Glaube und Akzeptanz" mit Bild- und Musikbeiträgen die sommerlichen Songs der Elektropop-Band ClockClock. Im Café EO ist das Hauptquartier der jungen Pop- und Rock-Bands. Comedy-Fans kommen beim Boom-Comedy-Club in der Alten Lehrbuchsammlung auf ihre Kosten, und wer Poetry Slam mag, ist im Schneckenhof richtig. Beim Großmeisterlichen Schachturnier im Ehrenhof-West oder dem Scratch Buffet im Arkadentheater können Besucher auch selbst aktiv werden.

Wer einen Blick auf Mannheim von oben werfen will, kann die Dachterrasse des Mittelbaus erklimmen. Kunstinteressierte werden im Ehrenhof-West fündig, wo die Absolventum-Fotoausstellung "Mannheim - (m)eine Stadt", Videoinstallationen des rumänischen Künstler-Duos Mots sowie Beiträge des Kurzfilmfestivals "Zum Goldenen Hirsch" und des Filmwettbewerbs "Girls Go Movie" zu sehen sind. In der Alten Lehrbuchsammlung hängen Arbeiten des Fotografen Konstantin Simeonidis. Auf der Wiese vor dem Ostflügel regen die Gewinnerbeiträge des internationalen Plakatwettbewerbs "Mut zur Wut" zum Nachdenken an.

Die Universität gibt beim Schlossfest auch Einblicke in ihre Forschung. Ab 15 Uhr können die Besucher beim interaktiven Programm in den Räumen der Mannheimer Business School im Schlossflügel Ehrenhof-Ost unter anderem im Selbstversuch herausfinden, was die Signale des Körpers über unsere Gefühle verraten. Beim Science Marathon ab 19 Uhr im Hörsaal M 003 gibt es kurze Vorträge von Professoren zu Themen aus Bereichen wie Digitalisierung, Wirtschaft oder Rechtswissenschaft. Beim angeschlossenen Studieninfotag können sich Studieninteressierte und ihre Eltern am Nachmittag ab 15 Uhr in einem Vortrag im Hörsaal A 3 und bei einem Fächermarkt im A 3-Foyer zu den Studiengängen und Bewerbungsverfahren an der Universität Mannheim informieren.

Zum Abschluss des Abends wird im Ostflügel auf zwei Partys bis 3 Uhr gefeiert: "SWR3 Goes Clubbing" mit Jan Garcia im Schneckenhof sowie die "Das Ding Black Affairs" mit DJ JJC im kleinen Innenhof. Karten dafür sind im Campus Shop der Universität für jeweils sechs Euro erhältlich, an der Abendkasse für acht Euro. Der Eintritt zum Schlossfest ist frei.

Info: www.uni-mannheim.de/schlossfest