Mannheim. (gol) Wenn die Mehrzahl der Bühnenmusiker wesentlich jünger ist als das Gros des Publikums, dann sitzt eine Band fest im Sattel. Beim Konzert von Truck Stop im Mannheimer Capitol stammt tatsächlich nur noch der 70-jährige Schlagzeuger Teddy Ibing aus der Gründungsformation von Europas prominentester Country-Gruppe. Aber just diese Mischung aus Erfahrung und Experimentierfreudigkeit sorgt bei rund 450 Zuschauern - einige im zünftigen Cowboy-Outfit - für wohlige Stimmung und gute Laune. Am Ende steht ein durchaus spritziges Ereignis, das aber einen Hauch mehr Western-Patina vertragen hätte.

Die Cowboys von der Waterkant legen im Galopp los. Ibing & Co. reihen Hit an Hit, bauen heimelige Akustiksets am Lagerfeuer ein. Es folgen zackige Hit-Medleys sowie eine wunderbare musikalische Hommage an die Urgesteine Lucius und Cisco, die beide unlängst verstorben sind. Per Computer erklingt zunächst die Stimme von Cisco Berndt - und die Band spielt dazu "Ich bin Cowboy". Als weiteren Titel hat man sich "Große Haie, kleine Fische", die Titelmusik aus dem TV-Dauerbrenner "Großstadtrevier", ausgesucht - auch die Stimme von Lucius Reichling kommt dabei aus dem Off. Gut 100 Minuten lang reicht die Titelpalette vom bekanntesten Song "Ich möcht‘ so gern Dave Dudley hör’n" und "Die Lady und der Tramp" über "Take It Easy altes Haus" und "Lass Dir nie den Tag verderben" bis zur brandneuen Single "Ein Stückchen Ewigkeit". Der einzige neue Song zeigt, wohin sich Truck Stop nach der Neuformierung im 45. Jahr nach ihrer Gründung entwickeln: Poprock First.

Auch wenn die "Hinterwäldler von der Nordsee" ihren "Country Made in Germany" weiterhin spielen müssen und wohl auch wollen, die Band hat am Scheideweg einen neuen Trail gewählt. Der gelegentlich zu leise Sound kommt zu glatt poliert aus den Boxen. Und manches bekannte Stück klingt verdächtig nach der schwedischen Band Rednex. Deren Country-Parodie "Cotton Eye Joe" hatte in den Neunzigern die Hitparaden gestürmt.

Ob das treue Publikum diese Welle mitreitet, muss sich erst noch weisen. Unbestritten aber: Trotz Verjüngungskur und modernerem Auftreten bleibt die Combo Europas Nummer 1 bei Country und Western.