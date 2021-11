Von Stefan Otto

Mannheim. Mehrfach wegen Corona verschoben, hat sie nun endlich doch stattgefunden: die Lesung von Axel Hacke in der Alten Feuerwache. "Es wird Zeit, es wird wirklich Zeit", meinte auch der beliebte Münchener Autor und Journalist. "Es hat ja lange keine Lesungen mehr gegeben, jedenfalls für mich nicht", berichtete der Autor von Bestsellern wie "Der kleine Erziehungsberater" oder "Der weiße Neger Wumbaba" und schilderte unvergleichliche Leseerlebnisse, die davon die Ausnahme bildeten. Lesungen im Autokino vor Reihen geparkter und vor allem unbeirrt emotionsloser Fahrzeuge oder einsame Online-Lesungen ohne Publikum: "Sie können sich nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, vor einem komplett leeren Saal zu lesen."

Sich wieder gemeinsam in einem Raum aufzuhalten, "wo Leute etwas auf einer Bühne tun", sei mitnichten zu vergleichen mit gestreamten Veranstaltungen, die ihr Publikum nur über das Internet erreichen. Eine seiner eigenen "Das Beste aus aller Welt"-Kolumnen für das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" sowie Kate Tempests großen, in Buchform veröffentlichten Essay "Verbundensein" zog er heran, wenn er befand: "Kunst auf einer Bühne zu sehen, kann alles Mögliche bedeuten, aber es heißt immer, genau in diesem Moment dabei zu sein, wenn Menschen sich große Mühe für andere geben. Das bedeutet etwas, unabhängig vom Inhalt dessen, was geboten wird. Auf einen Apparat blickend, sucht man oft nach dem Trennenden, gemeinsam in einem Saal erlebt man das Verbindende."

Ihm selbst habe die Pandemie freilich mehr Zeit für seine eigentliche Tätigkeit verschafft. "Wenn man als Autor nicht lesen kann, dann schreibt man", erläuterte der 65-Jährige, bevor er auf sein jüngstes Buch "Im Bann des Eichelhechts und andere Geschichten aus Sprachland" verwies. Es bildet gleichsam die Fortsetzung seiner erfolgreichen "Handbücher des Verhörens" rund um den "Wumbaba", dessen literarische Existenz auf einen missverstandenen Liedtext ("der weiße Nebel wunderbar" aus Matthias Claudius’ "Abendlied") zurückgeht.

"Im Bann des Eichelhechts" präsentiert Hacke abermals kuriose sprachliche Fundstücke, Irrtümer, Missverständnisse oder fehlerhafte Übersetzungen und spinnt sie vor allem konsequent und fantasievoll weiter. Wörter wie "Ochsenschwansuppe", "Tinderfisch" oder "Tortenhuhn", die exakt so auf Speisekarten zu finden seien und die schon beim ersten Hören zum Schmunzeln anregen, bevor Hacke sie gezielt so ernst wie wörtlich nimmt und dieses Schmunzeln durch seine elaborierten Ausführungen zu einem Gelächter auszubauen vermag. Erkennbar geht es ihm dabei nicht darum, das Fehlerhafte vorzuführen, sondern um das schöpferische, lebendige Element der Sprache.

Jenes "Sprachland", von dem im Titel seines neuen Buchs die Rede ist, sei ein weltumspannendes Gemeinwesen, überall und nirgends befindlich, erklärte er. Ein Land, das man ohne Reisepass, allein mit offenen Augen und ein wenig Vorstellungskraft jederzeit und oftmals ganz unverhofft betreten könne, um vor Ort ein kleines Lachen, ein kurzes Irritiertsein oder ein plötzliches Nachdenken zu erleben.

In diesem Sinne ließ der Autor, mehr noch als in seinem Buch, Pointe auf Pointe folgen, bisweilen kindlich einfach konstruiert, bisweilen geradezu philosophisch, aber immer heiter. Als Vorleser seiner eigenen Werke ist Hacke sowieso unübertrefflich (den "Eichelhecht" gibt es, von ihm eingelesen auch als Hörbuch) und lustiger als so manch ein Comedian.