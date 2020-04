Mannheim. (RNZ) In enger Abstimmung mit dem baden-württembergischen Ministerium für Soziales und Integration am Montag setzt die Stadt seit Dienstag eine noch engmaschigere Teststrategie um: Ab sofort werden konsequent alle engen Kontaktpersonen (der Kategorie 1) von bestätigten Corona-Virus-Fällen getestet, heißt es in einer Mitteilung.

Dies sind diejenigen Personen, die mindestens 15 Minuten mit einer SARS-CoV-2-erkrankten Person gesprochen haben beziehungsweise mit deren Körpersekreten in Berührung kamen, zum Beispiel durch Anhusten oder Anniesen. Bisher werden Personen mit Krankheitssymptomen getestet, die engen Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Infizierten hatten, die in der Pflege oder einem medizinischen Beruf arbeiten, die mindestens einen Risikofaktor erfüllen, über 60 Jahre alt sind und eine Vorerkrankungen haben. Diese Personen werden weiterhin getestet.

Gerade bei älteren Personen oder Personen mit Vorerkrankungen sollte bei Krankheitszeichen eines Atemwegsinfekts zeitnah eine Corona-Testung erfolgen. Ziel der ausgeweiteten Tests ist es, die Ausbreitung des Virus weiterhin zu verlangsamen. Bundesweit eingesetzte und durch das Robert-Koch-Institut vermittelte sogenannte Containment-Scouts unterstützen ab sofort die örtlichen Gesundheitsämter bei verschiedenen Aufgaben im Rahmen der Corona-Infektion, unter anderem beim Kontaktmanagement, um die Ausbreitung des Virus weiter zu bremsen. Der erste von mehreren Scouts hat nun seine Arbeit beim Gesundheitsamt Mannheim aufgenommen, die Kosten übernimmt der Bund.

"Wir freuen uns über die Unterstützung des Bundes bei der Umsetzung unserer wichtigen Aufgaben im Öffentlichen Gesundheitsdienst hier vor Ort", betont Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert.