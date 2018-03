Von Olivia Kaiser

Mannheim. Jahrelang schwelte der Streit über die Ausbezahlung von Überstunden zwischen Stadtverwaltung und Berufsfeuerwehrleuten. Jetzt wurde ein Schlussstrich gezogen: Die rund 1500 angefallenen Überstunden, die zwischen 2001 bis 2005 bei der Mannheimer Berufsfeuerwehr angefallen sind, werden teilweise vergütet. Dagegen hatte sich Oberbürgermeister Peter Kurz lange gesperrt, während der überwiegende Teil der Gemeinderatsfraktionen sich mit den Feuerwehrleuten solidarisch erklärt hatte. Eine "schwierige" Debatte sei das gewesen, rekapitulierte Kurz. In jedem Fall eine Debatte, die im Spannungsfeld von Moral und Recht geführt wurde.

Angefangen hatte alles mit einer 2001 in Kraft getretenen EU-Arbeitszeitrichtlinie. Die besagte, dass Bereitschaftszeiten wie normale Arbeitszeit abgerechnet werden müsse. Dass diese Richtlinie auch für die Feuerwehr gilt, sei aber erst 2005 entschieden worden, betonte Kurz. Genau in diesem Zeitraum fallen die Überstunden. 226 Feuerwehrleute sind betroffen - manche davon sind inzwischen nicht mehr im Dienst. Die Stadtverwaltung weigerte sich jedoch, die Überstunden zu vergüten und berief sich auf Verjährung. Das wollten einige Feuerwehrleute nicht hinnehmen und reichten 2016 Klage ein.

Mit ihrer harten Haltung stelle sich die Stadtverwaltung gegen die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder, die durch alle Fraktionen appelliert hatten, es nicht zu dem Rechtsstreit kommen zu lassen. Sie sahen die Stadt in der moralischen Pflicht. Und da beginnt das Dilemma: Denn als Mannheims Oberbürgermeister stehe er in der Pflicht, so Kurz, Schaden von der Stadt abzuwenden. Dazu zählt auch monetärer Schaden - der in diesem Fall immerhin vier Millionen Euro betragen hätte.

Als "treuwidrig" und sogar "schäbig" sei die Linie der Stadt in dieser Sache bezeichnet worden, bedauerte der Oberbürgermeister und wies diese Vorwürfe entschieden zurück: "Das Gegenteil ist richtig, es besteht sogar eine Verpflichtung, so zu handeln." Als Grund nannte Kurz die Pflicht zur sparsamen Haushaltsführung. Die Stadtverwaltung sei laut Rechtssprechung angehalten, bei über zehn Jahre zurückliegenden Ansprüchen auf Verjährung zu plädieren. "Wir bewegen uns hier nicht im luftleeren Raum, sondern nach klaren gesetzlichen Vorgaben", sagte Kurz

Im Februar hatte eine Richterin des Verwaltungsgerichts in Karlsruhe beiden Parteien ein Vergleichsangebot unterbreitet. Das sieht vor, dass ein Viertel der Summe, also eine Million Euro, ausbezahlt wird. Die Kläger waren bereit, sich darauf einzulassen. Die Gemeinderatsmitglieder appellierten erneut an die Stadtspitze und reichten Anträge ein, in denen sie die Annahme des Vergleichs forderten. Die standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag. Es war also davon auszugehen, dass eine große Mehrheit der Ausschussmitglieder für die Annahme des Vergleichs stimmen würden - und so kam es auch.

Peter Kurz sah jedoch davon ab, gegen diesen Entschluss Widerspruch einzulegen. Dieses Recht hat ein Oberbürgermeister, wenn ein kommunales Gremium eine rechtswidrige Entscheidung trifft oder - wie in diesem Fall - eine Entscheidung, die sich nachteilig für die Stadt auswirken würde. Die Angelegenheit muss dann dem Regierungspräsidium in Karlsruhe vorgetragen werden. Doch so weit kam es nicht. Man müsse hier klar abwägen, welcher Nachteil überwiege, erklärte Kurz.

Eine weitere Eskalation des Streits bringe weitere atmosphärische Störungen zwischen Verwaltung und Feuerwehr, hinzu komme ein Imageschaden für die Stadt als Arbeitgeber. Für den Rathauschef wiegt das stärker, deshalb verzichtete er auf den förmlichen Widerspruch. Die Stadtverwaltung nimmt somit den Vergleich an. Die eine Million Euro kommen als zusätzliche Sonderbelastung in den Haushalt. Das Thema steht nächste Woche nochmals auf der Tagesordnung des Gemeinderats.