Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wenn Steine erzählen könnten, würden sie in Mannheim unter anderem von Zeiten berichten, als es in der Quadratestadt noch einen Scharfrichter gab. Ein Engelsportal aus Sandstein ziert seit 1708 den Eingang das Domizil in H 5, 9. Dieses älteste erhaltene Wohnhaus der Innenstadt wurde 1970 abgerissen, das steinerne Portal danach irgendwo unsachgemäß zwischengelagert. Gleiches gilt für die alten Jugendstillampen der Wasserturmanlage. "Sie rosten still vor sich hin", sagt Helen Heberer, Vorsitzende des Vereins Stadtbild Mannheim.

Besser ergeht es ihren Worten nach den Säulen des ehemaligen Wachhäuschens am Mannheimer Schloss. Diese hat der Verein in Schwetzingen ausfindig gemacht, wo sie zwar für die Öffentlichkeit verborgen, aber gut geschützt gelagert würden. Das sind nur einige Beispiele von noch vorhandenen originalen Bauteilen und Zierelementen von Mannheimer Gebäuden, die im Zweiten Weltkrieg oder danach zerstört wurden. Kulturgüter, die nach Aussage von Heberer Zeugnis von alter Handwerks- und Baukunst ablegen und zugleich Aufschluss über das historisch gewachsene Stadtbild geben.

"Viele Altertümer befinden sich auf städtischen Bauhöfen. Doch auch im Odenwald sind wir fündig geworden und haben ein Sandsteinelement des alten Kaufhauses in N 1 entdeckt", erzählt Heberer von einer besonderen Schatzsuche, die die Vereinsmitglieder zusammen mit Fotograf Jean-Luc Lasnier im vergangenen Sommer unternommen hatten. Ziel war es, einen Fotokalender für 2019 zu erstellen, um der Bevölkerung anhand von zwölf Beispielen zu zeigen, was da alles im Verborgenen schlummert.

Darunter die capitolinische Wölfin, die ehemals vor der Kinderklinik stand. Ein Appetithappen gewissermaßen. Denn erklärtes Anliegen des Vereins ist die Errichtung eines sogenannten Lapidariums, in dem die Mannheimer Originale aus Stein, aber auch Holz und Metall dauerhaft untergebracht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Keine neue Idee zwar. Allerdings eine, die - ähnlich wie die Kulturgüter selbst - bislang nicht richtig zur Geltung kommen will. Bereits im Juli 2011 hatte CDU-Gemeinderatsfraktion zur Unterstützung des Vereins Stadtbild einen Antrag auf Errichtung eines Lapidariums gestellt. Kulturausschuss und Gemeinderat befassten sich in den darauffolgenden Jahren wiederholt mit dem Thema, da die Fraktionen nicht locker ließen und die Prüfung verschiedener Örtlichkeiten und ein Konzept forderten.

Lapidarium leitet sich ab vom Lateinischen "lapis" (Stein) und bezeichnet eine Sammlung von Steindenkmälern wie etwa Skulpturen, Portalen, Architekturteilen oder Zierelementen. Und dass nun ausgerechnet 2019 der Durchbruch gelingt und eine Lösung gefunden wird, begründet Heberer mit den guten Voraussetzungen. Schließlich habe der Verein im Zusammenhang mit dem Fotokalender wertvolle Vorarbeit geleistet, um die Altertümer aufzuspüren, sie auf ihre Provenienz zu prüfen und zu listen. Darüber hinaus hätten CDU und SPD im Juli 2018 erneut die Verwaltung aufgefordert, die Inventarisierung vorzunehmen, Kosten und Fläche zu ermitteln und einen geeigneten Standort für auszuweisen.

Die Zuständigkeit liegt bei Dezernat IV, Fachbereich 25 Bau- und Immobilienmanagement. "Die Stadt ist am Zug", so Heberer und sagt zugleich die Bereitschaft des Vereins Stadtbild zu, bei der Mannheimer Bürgerschaft für die Notwendigkeit eines Lapidariums zu werben und mit finanziellen Mitteln zu Konzept und Umsetzung beizutragen. "Einen kleinen Anfang machen wir ja jetzt schon mit dem Verkauf des Kalenders ‚Mannheimer Originale brauchen ein Zuhause‘, den wir beim Neujahrsempfang der Stadt vorgestellt haben", erklärt sie. Auch werde derzeit überlegt, die Übernahme von Patenschaften für ein bestimmtes historisches Bauteil anzubieten.

Info: Erhältlich ist der Fotokalender bei Bücher Bender in O 4,2 sowie in der Buchhandlung Böttger in Neckarau, der Verlagsbuchhandlung Waldkirch in Feudenheim, im Restaurant "Kleiner Rosengarten" in U 6, 19 und per Mail an info@stadtbild-mannheim.de.