Von Gerhard Bühler

Mannheim. Mit einem Fest für die Bevölkerung ist jetzt der Taylor-Park eröffnet worden. "Heute ist ein guter Tag für Mannheim. Es ist schon etwas Besonderes, dass mitten in einem Gewerbegebiet ein grüner Park angelegt wird", schwärmte Oberbürgermeister Peter Kurz. Er sei ein Baustein für das grüne Band vom Neckar bis zum Käfertaler Wald.

Hintergrund > Taylor-Barracks: Das Gelände liegt an der B 38 zwischen dem Stadtteil Vogelstang und einem Einkaufszentrum mit großen Einzelhandels- und Möbelgeschäften. Bis 2011 wurde die Fläche von der US Armee vor allem als Logistik- und Lagerfläche genutzt. Die von den Amerikanern genutzten großen Kasernengebäude stammen noch aus Zeiten der Deutschen Wehrmacht. Der neue Grünzug in der Mitte teilt das Gewerbegebiet in zwei Teile. Im Osten befinden sich riesige Lagerhallen von Logistikunternehmen, darunter ein Paketzentrum der DHL. Im Westen entstehen kleinere Gewerbebauten. In einem alten Kasernengebäude laufen Umbaumaßnahmen zu einem Hotel und modernen Büroräumen für IT-Unternehmen. Nach Angaben der MWSP sind über 80 Prozent der Flächen vermarktet. Als Ziel werden 120 Betriebe mit 2000 Arbeitsplätzen genannt. (ger)

Nach dem Abzug der Amerikaner hatte die stadteigene Entwicklungsgesellschaft MWSP 2012 das Taylor-Areal für 35 Millionen Euro einschließlich der Erschließungskosten aus Bundesbesitz gekauft. Aufgrund der Lage bot sich dort kein Wohnen, sondern die Umwandlung in ein Gewerbegebiet an. In einem städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung siegte 2013 der renommierte Berliner Architekt Francis Kéré.

Der Entwurf sah einen lang gestreckten Grünstreifen vor, der das Gewerbegebiet in Nord-Süd-Richtung in der Mitte durchzieht. Nach dem Baustart im Oktober 2017 wurde die Parklandschaft mit sanften Hügeln und weiten Freiflächen gestaltet. 23.000 Kubikmeter Erde wurden bewegt. "Wir haben keinen Rollrasen, sondern Blumenwiesen und Sandmagerrasen, als Lebensraum für seltene Pflanzen und Tierarten", machte MWSP-Chef Achim Judt auf die Besonderheiten aufmerksam.

Neben einem erhaltenen kleinen Biotop mit Hecken und Sträuchern seien im Park und an angrenzenden Straßen 1000 Bäume gepflanzt worden. Als Investitionssumme für den Park nannte Judt über vier Millionen Euro. Die größte Attraktion des Taylor-Parks sind jedoch zweifellos die Sport- und Spielangebote für Kinder und junge Leute. So gibt es für die Kleinen in die Landschaft eingebaute Trampoline, Spielgeräte und einen Hügel mit einer Riesenrutsche.

Mitglieder der Olympia-Mannschaft im Skaten zeigten bei der Eröffnung ihr Können. Foto: Gerold

Für Fitness-Begeisterte bietet eine "Calisthenics"-Anlage mit Reckstangen und Sprossenwänden die Möglichkeit für das Muskeltraining unter freiem Himmel. Dazu gibt es einen umzäunten Sportplatz für Basketball und Fußball. Besonderer Höhepunkt ist gleich daneben die Skate-Anlage. Bei der Konzeption der Anlage und ihrer Ausstattung mit Schanzen, Gleitschienen und anderem "Mobiliar" waren Mannheimer Skater beteiligt worden. Als besonderer Höhepunkt waren einige amtierende deutsche Meister und Mitglieder der Olympia-Mannschaft im Skaten nach Mannheim gekommen und zeigten ihr akrobatisches Können.