Von Volker Endres

Das Gute am Waldpark? Man ist mitten in der Natur und doch auch mitten in der Stadt. Mit dem Fahrrad nur gut zehn Minuten von der Innenstadt entfernt, entfaltet sich ein Stück Natur, das nur die wenigsten in und auch von Mannheim erwarten. Höhepunkt des grünen Lungenflügels zwischen Stephanienufer im Norden und Großkraftwerk im Süden ist dabei die Reißinsel mit dem Strandbad im Spannungsverhältnis zwischen Hort der Ruhe (Reißinsel) sowie Treffpunkt, Grillwiese, Ausflugslokal und Sportplatz (Strandbad).

Je nach Wetterlage kommen täglich zwischen 200 und 2000 Besucher ans Strandbad. An Wochenenden und Feiertagen kann die Zahl schnell auf bis zu 10.000 nach oben schnellen. Dann liegen dichte Rauchschwaden über der Grillwiese und vor allem kinderreiche Großfamilien nutzen das unentgeltliche Freizeitangebot. Mit jährlich rund 400.000 Besuchern gehört der Abschnitt zwischen Rheinkilometer 219 und 220 damit zu den meistbesuchten städtischen Freizeiteinrichtungen.

Genau so, wie es Ehrenbürger Carl Reiß - nach dem die Reißinsel benannt wurde - wohl im Hinterkopf hatte, als er sein ursprüngliches Privatgelände per Testament den Bürgern überlassen hatte. Reiß hatte auf der damals noch "Fasaneninsel" genannten Rheinaue Ton für Ziegel abgebaut, später Jagdgesellschaften in den Bannwald eingeladen. In seinem Nachlass stand: "Die Insel ist möglichst in dem jetzigen Zustand zu erhalten und der öffentlichen, allgemeinen Benützung unentgeltlich zu übergeben. Die Insel soll auf ewige Zeiten erhalten bleiben und den Einwohnern meiner Vaterstadt zur Erholung dienen. Ich gebe der Stadtgemeinde anheim, Spielplätze für die Jugend im weitesten Umfange einzurichten…."

Hintergrund Der Waldpark Reißinsel und Strandbad liegen im Landschaftsschutzgebiet Waldpark, einem rund 275 Hektar großen Auenwald mitten in der Großstadt. Zu den seltenen Tier- und auch Pflanzenarten, die hier zuhause sind, zählen unter anderem der Eisvogel, aber auch der "Wilde Wein", die vom Aussterben bedrohte Ursprungsform der heutigen Weinreben. 1927 setzte die Stadt Reiß’ [+] Lesen Sie mehr Der Waldpark Reißinsel und Strandbad liegen im Landschaftsschutzgebiet Waldpark, einem rund 275 Hektar großen Auenwald mitten in der Großstadt. Zu den seltenen Tier- und auch Pflanzenarten, die hier zuhause sind, zählen unter anderem der Eisvogel, aber auch der "Wilde Wein", die vom Aussterben bedrohte Ursprungsform der heutigen Weinreben. 1927 setzte die Stadt Reiß’ 1911 testamentarisch hinterlassenen Wunsch um, einerseits Spiel, Sport und Erholung für die Bevölkerung zu ermöglichen und andererseits die Natur in ihrem ursprünglichen Zustand zu bewahren, in dem sie einen Teil der Fläche abtrennte und das Strandbad einrichtete und zum anderen Teil weitestgehend den Zugang versperrte. 1950 wurde die Reißinsel unter Naturschutz gestellt. env

[-] Weniger anzeigen

Von der industriellen Nutzung des Ton-Abbaus ist längst nichts mehr zu spüren. Das 100 Hektar große Bannwald-Gebiet ist einer der bedeutendsten Vogelruheplätze in der Rheinebene. Ein Ort der Ruhe nur zehn Minuten von der Innenstadt entfernt. Auch Tiere wissen diese Ruhe zu schätzen. Während der Vogelbrutzeit, von März bis Ende Juni, ist die Reißinsel für den Besucherverkehr komplett gesperrt.

Eigentlich schade, denn so entgeht den menschlichen Besuchern die Blüte auf der mit rund 600 Obstbäumen größten Streuobstwiese Nordbadens. Aber es ist zugleich ein Schutz, denn die hier ebenfalls beheimateten Wildschweine haben in dieser Zeit Nachwuchs, der von den Müttern beherzt verteidigt wird. Mensch und Tier profitieren also beide vom Bannwald. Und ein gutes Buch liest sich auch in der Spätsommersonne noch hervorragend. Das erste Obst ist dann ebenfalls reif. Obst, das im Übrigen von der Stadt Mannheim eingesammelt und von der Firma Falter in Heddesheim zu Bio-Apfelsaft versaftet wird.

Andere Getränke spielen hingegen am Strandbad eine Rolle. Lange bevor der Begriff "Sundowner" für das Feierabendgetränk in Mode kam, ließen sich die Mannheimer auf der Terrasse des ursprünglich 1927 eröffneten und 2010 neugebauten Lokals ihr Feierabendbier schmecken. Das klappt sogar schon am Vormittag - selbstverständlich mit Kaffee.

Von hier hat man einen hervorragenden Blick auf den gemächlich dahinfließenden Rhein, der doch eine so gewaltige Strömung entwickelt, dass das Baden in ihm mit großen Risiken verbunden und deshalb seit 1978 verboten ist. Allerdings spielte beim noch heute bestehenden Badeverbot, welches im Übrigen nur rechtsrheinisch gilt - im pfälzischen Ludwigshafen gegenüber ist es erlaubt -, möglicherweise vor allem die Wasserverschmutzung eine Rolle. Denn die Strömung bestand schon 1928, als hier eines der ersten Mannheimer Flussbäder lag. Und auch heute treiben an der Terrasse gerade an heißen Tagen unentwegt Rheinschwimmer vorbei, genießen den Dreiklang eines perfekten Sommertages aus Sonne, Wasser und guter Laune.