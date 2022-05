Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Sonntag, kurz nach halb elf am Stand des Polizeipräsidiums Mannheim in Halle 05 des Maimarkts. Viele Besucher bleiben stehen. Manche treten an den Testbildschirm, um herauszufinden, ob in ihnen vielleicht ein Super-Recogniser schlummert. Auch ich will es wissen. Schließlich bringt es mein Job ja mit sich, sich Gesichter und Namen merken zu müssen.

Doch Franziska Ludwig dämpft gleich meine Erwartungen. "Nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung haben diese Fähigkeit mitbekommen", sagt die Kriminaloberkommissarin. Und es sind mit 52 Mitarbeitenden im gesamten Polizeipräsidium Mannheim auch exakt 1,9 Prozent der Bediensteten, die das aufwändige Testverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Ordnungshüter ebenso wie Beschäftigte in Verwaltung, in Poststelle oder im Kfz-Bereich. "Entweder man hat diese Gabe, oder man hat sie nicht", betont Ludwig erneut.

Die Rede ist von Menschen mit dem besonderen Blick, die Gesichter besonders gut und auch nach längerer Zeit und in völlig anderem Kontext wiedererkennen. Selbst dann, wenn sich die Person verkleidet, ihr Aussehen verfremdet hat und sich in einer großen Menschenmasse aufhält. Was bei Scotland Yard schon länger wichtiger Bestandteil der internen Fahndungsarbeit ist, wurde in Baden-Württemberg erst 2016 eingeführt. "Und das auch nicht flächendeckend. In Mannheim sind wir seit August 2021 am Start, und alle durften sich testen lassen. Über 75 Prozent der Bediensteten haben das gemacht", weiß Ludwig.

Jetzt bin ich an der Reihe. "Sie sehen jetzt 14 Personen für jeweils sieben Sekunden aus verschiedenen Blickwinkeln. Dann zeige ich Ihnen acht Bilder und Sie sagen mir, ob die Person dabei ist", gibt Andreas Maulhardt, selbst frisch gebackener Super-Recogniser, eine kurze Einweisung. Klingt einfach und ist es zunächst auch. Ich orientiere mich an Leberflecken, Grübchen am Kinn, markantem Haaransatz.

Doch nach fünf, sechs Runden wird es anstrengend. Ich sehe die Person frontal, die Vergleichsbilder zeigen Seitenaufnahmen. Wie soll ich so die vorher eingeprägte Ohrenform wiedererkennen? Außerdem werden die Fotos zunehmend unscharf, wirken teilweise verzerrt. Am Ende sieht alles gleich aus. Es ist mehr Raten als echte Überzeugung, die mich auf eines der Bilder zeigen lässt. Das Ergebnis: Acht von 14 habe ich am Ende erkannt. Elf hätten es sein müssen, um überhaupt Teststufe 2 zu erreichen.

Sebastian Bucher hätte es mit elf Richtigen von 14 in die nächste Runde geschafft. Der 33-Jährige aus Ubstadt-Weiher betreibt eine Versicherungsagentur. "Da hat man viel Kundenkontakt. Ich kann mir schon gut Gesichter merken", sagt er. Doch selbst wenn er den kompletten Test bestanden hätte: Als Polizeifremder dürfte er nicht einfach mal einen Blick in Fahndungsakten oder auf Fotos und Videos von Überwachungskameras werfen.

Vielleicht gibt es dazu irgendwann Regelungen, aber nach derzeitiger Gesetzeslage ist das nicht zulässig. "Wir sind mit dem Ganzen noch komplett am Anfang und werden das Projekt mit unseren Leuten nach einem Jahr hinsichtlich Erfolgsquote und Aufwand evaluieren", sagt Roswitha Götzmann von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Warum Künstliche Intelligenz die Super-Recogniser nicht ersetzen kann, macht Tobias Hoffert deutlich: "Immer dann, wenn Bilder nicht auf die üblichen Parameter passen, weil sie zum Beispiel unscharf sind, ist der Super-Recogniser der KI haushoch überlegen", erklärt der Pressesprecher.