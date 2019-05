Von Anna Manceron

Oftersheim. Ein Sonntagnachmittag im Winter 2016: Kirsten Tiedemann und Heimo Gieser sitzen Zuhause auf ihrem Sofa. Das Paar ist auf der Suche nach einem Festival, auf dem "ihre" Musik gespielt wird. Am liebsten hören sie Gothic. Eine mystische, dunkle Musikrichtung, die Anfang der 1980er-Jahre aus der Punk-Bewegung heraus entstand.

Und weil es in der Region kein solches Festival gibt, fasst das Paar einen Entschluss: Sie wollen selbst eins auf die Beine stellen - das Black Castle Festival. "Ein kleines, gemütliches Festival", sagt Kirsten Tiedemann. "Für die ganze Familie. Und für Menschen mit Handicap."

Die richtigen Bands finden, Werbung machen, Karten verkaufen - die Oftersheimer machen alles selbst. Jede freie Minute stecken sie in ihr Projekt. Und ihre gesamten Ersparnisse. "Nur die T-Shirts für die Helfer hat ein Sponsor bezahlt", sagt Heimo Gieser, der in Oftersheim eine Hundepension betreibt. Seine Lebensgefährtin arbeitet als Buchhalterin. Insgesamt 16 Helfer haben die beiden - alles Freunde und Familie. Das Logo für den Flyer hat Tiedemanns Tochter entworfen.

"Das größte Problem war die Suche nach einem geeigneten Ort", erzählt Heimo Gieser. "Eigentlich wollten wir in einem Schloss oder in einer Burg feiern, aber die Plätze waren entweder zu klein oder die Besitzer wollten nicht." In Mannheim werden sie schließlich fündig: Das Maimarktgelände hat zwar keine Burg, aber die Fläche passt genau.

Es sei nicht leicht, als kleines Festival Fuß zu fassen, erzählt Heimo Gieser. Denn anders als bei Großveranstaltungen ließen sich die Besucher oft Zeit mit dem Kartenkauf. "Umso wichtiger ist für uns der Vorverkauf", betont er. "Damit wir die Bands im Voraus bezahlen können."

Im Spätsommer 2018 ist es dann soweit. Zwei Tage lang feiern rund 1600 Fans der "Schwarzen Szene" friedlich auf dem Maimarktgelände. Einige sind aus der Schweiz, Frankreich, Österreich, England und den USA angereist. Für Familien bieten die Festival-Macher eine professionelle Kinderbetreuung ab drei Jahren an.

Mit sieben Jahren dürfen die Kinder dann zum ersten Mal mit ins Konzert - allerdings nur mit Gehörschutz. Damit auch Menschen mit Behinderung mitfeiern können, gibt es auf dem Gelände keine Treppen. Alles ist mit dem Rollstuhl erreichbar. "Und Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern haben freien Eintritt", erzählt Gieser.

Nachdem die letzten Fans abgereist sind, sitzen die Helfer im Kreis, essen Chips und lesen die Facebook-Kommentare der Besucher. "Für mich war das der schönste Moment", sagt Kirsten Tiedemann. "Wir wollten ein kleines, familiäres Festival, bei dem sich jeder wohl fühlt", betont sie. "Das haben wir geschafft."

Das Black Castle Festival findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Insgesamt 2200 Karten geben die Organisatoren aus. Wer will, kann auch auf dem Gelände campen. Auf dem Programm stehen 18 Bands, die verschiedene Stilrichtungen des Gothic abbilden: von Elektro über Punkrock bis zur Neuen Deutschen Härte.

Höhepunkt der Veranstaltung ist der mit Spezialeffekten und Feuertechnik unterlegte Auftritt von Stahlzeit, eine Rammstein-Coverband. "Wenn man sich Rammstein nicht leisten kann, dann ist das die beste Alternative", sagt Uwe Jeckel, der das Festival mit organisiert.

Diesmal soll es auch einen kleinen Flanierweg mit Ständen geben, an denen die Händler neben Tattoos auch Schmuck und Kleider anbieten. Die Gothic-Szene lebt nämlich nicht nur von der Musik, sondern auch von ausgefallenen Kostümen. Blasse Gesichter, dunkle Augen, toupierte Haare. Viele schmücken ihren Körper auch mit Spinnweben oder Zahnrädern, wie bei einem Uhrwerk. "Manche Besucher arbeiten das ganze Jahr über an ihrer Verkleidung", erklärt Jeckel. "Die wollen auch gesehen werden."

Info: Das Black Castle Festival findet am Freitag und Samstag, 30. und 31. August, auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt. Die Karten kosten im Vorverkauf zwischen 45 und 62 Euro, Kinder unter sieben Jahren zahlen keinen Eintritt. Für Kinder von sieben bis 14 Jahren gilt der halbe Preis. Mehr Infos gibt es hier.