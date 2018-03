Mannheim. (ger) Mit 100 Millionen Euro beziffert die Stadt Mannheim das Volumen des Schulsanierungsprogramms. Für dieses Mammutprojekt hofft die Stadt Mannheim auf eine Bundesförderung von über 25 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren. Da die Förderung als Zuschuss an eigene Investitionen gekoppelt ist, will die Stadt ihre Ausgaben in dieser Zeit um 32 Millionen Euro erhöhen. Die erhofften Zuschüsse sollen über das Kommunalinvestitionsfördergesetz in die Mannheimer Stadtkasse gespült werden, wie Oberbürgermeister Peter Kurz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte.

Die Förderung muss beim Land Baden-Württemberg spätestens zum 31. März beantragt werden. Für den Antrag sollen die im laufenden Haushalt 2018/2019 bereits ausgewiesenen Maßnahmen sowie die im "Masterplan Schulbau" für die nächsten Jahre aufgelisteten Vorhaben zum Tragen kommen. Mit der Sanierung und der Unterhaltung der Schulgebäude der Stadt haben Gemeinderat und Stadtverwaltung vor wenigen Jahren die städtische Wohnungsgesellschaft GBG mit ihrer Tochterfirma BBS (Bau- und Betriebsservice) beauftragt. Nach den Förderrichtlinien können die Förderanträge nur von der Stadt, nicht aber vom BBS gestellt werden. Um den städtischen Haushalt zu schonen, sollen trotzdem zehn Millionen Euro aus der Rücklage der BBS als Komplementärmittel verwendet werden.

"Das Förderprogramm erfüllt leider nicht alle Wünsche. Es geht nicht mit dem Bau- und Betriebsservice und es gibt keine Förderung von Neubauten", stellte Kurz fest. Der vorhandene Fördertopf werde nicht für alle Bewerber ausreichen, dämpfte Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb die Erwartungen: "Das bedeutet ein Windhundrennen um die Fördermittel." Bedenken gegen die Inanspruchnahme der zehn Millionen Euro von der BBS meldeten Sprecher von CDU und Grünen an. Claudius Kranz (CDU) sagte, es habe in der CDU Ängste gegeben, dass die Rücklage der BBS in ein paar Jahren nicht mehr ausreiche und mehr Geld von der Stadt gefordert werde. Nachdem diese Ängste von der GBG-Geschäftsführung ausgeräumt worden seien, könne die CDU aber zustimmen, so Kranz. Aufgrund ähnlicher Bedenken kündigte Stadtrat Dirk Grunert eine Enthaltung der Grünen bei der Abstimmung an. "Es ist ein großer Schritt, auch Berufsschulen werden profitieren. Und es ist richtig, denn Handlungsbedarf besteht jetzt", machte Stadträtin Lena Kamrad die Zustimmung der SPD deutlich. Damit stand eine breite Mehrheit für das Vorgehen der Verwaltung. Die Stadt geht von der vollständigen Zuteilung der beantragten Fördermittel aus. Eine der Förderbedingungen ist, dass die Sanierungsmaßnahmen bis Jahresende 2022 vollständig umgesetzt sein müssen.