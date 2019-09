Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wenn es um die Rheindamm-Sanierung und die damit drohende Fällung von mehreren 1000 Bäumen geht, dann kochen bei vielen Mannheimern die Emotionen hoch – vor allem bei denen, die in den betroffenen Stadtteilen zwischen Lindenhof und Neckarau leben. Das mussten die Planer des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe bei ihren Informationsveranstaltungen bereits am eigenen Leib erfahren. Regelrecht feindselig war die Atmosphäre mitunter gewesen. Das RP ist für das Hochwasserschutz-Projekt verantwortlich.

Vor der nächsten Bürgerinformation am Montag, 23. September, in der Rheingoldhalle hatte das RP Vertreter der Bürgerinteressengemeinschaft (BIG) Lindenhof, die sich gegen den Kahlschlag stellen, sowie Vertreter der Mannheimer Stadtverwaltung, die für das Vorhaben als Genehmigungsbehörde fungiert, an den Rheindamm geladen, um vor Ort zu zeigen, wie die Dammertüchtigung aussehen soll.

Der Treffpunkt war nahe der Rheingoldhalle, wo die Schrebergärten an den Damm grenzen. Im Sanierungsplan handelt es sich dabei um den vierten Abschnitt des Projekts. Der war vor wenigen Wochen besonders in den Fokus geraten, weil das RP bekannt gegeben hatte, im südlichen Teil eine Spundwand einzuziehen, sodass auf einer Strecke von circa 500 Metern an die 50 Bäume gerettet werden können. Die Planer waren einem Vorschlag von Paul Henze, dem Vorsitzenden des Naturschutzbunds (Nabu) Mannheim, gefolgt. Er ist Mitglied des Projektbegleitkreises zur Sanierung.

Bei dem Vororttermin gaben Armin Stelzer, Leiter des Landesbetriebs Gewässer, und Jan-Christoph Walter, Leiter des Aufgabenbereichs Dammertüchtigung, an einer Stellwand nochmals einen Überblick über das Projekt. Das RP hat die Dammabschnitte in Bade n-Württemberg untersucht und der Sanierungsdringlichkeit nach geordnet. Dabei haben drei Abschnitte bei Karlsruhe und der Rheindamm in Mannheim die höchste Priorität.

Im Mannheimer Waldpark müssen die Bäume auf dem Damm und in unmittelbarer Nähe weichen, damit ein Dammverteidigungsweg entstehen kann, auf dem große Fahrzeuge fahren können. "Dieser Weg muss baumfrei sein, einmal zur Stabilität des Damms, aber auch zur Sicherheit der Frauen und Männer, die im Ernstfall verhindern sollen, dass der Damm bei einem Katastrophen-Hochwasser bricht", betonte Stelzer. Nicht überall ist genug Platz, sei es aufgrund der Wohnbebauung oder der Kleingärten, um den Dammverteidigungsweg und eine baumfreie Zone zu schaffen. Nur dort will das RP Spundwände verwenden.

Genau das missfällt den Mitgliedern der BIG. Sie sind der Meinung, dass man auch ohne Kahlschlag einen guten Hochwasserschutz haben kann. "Wir wollen auch, dass der Damm an den nötigen Stellen begradigt und erhöht wird, aber wir denken, dass man auf der gesamten Länge mit Spundwänden arbeiten sollte", erklärte Wolf Engelen von der BIG. "Wir plädieren für einen Wirtschaftsweg auf der Dammkrone, den man dann als Verteidigungsweg nutzen kann." Natürlich müssten auch bei dieser Variante einige Bäume fallen, gibt Engelen zu. "Aber es wäre nur ein Bruchteil."

Stelzer und Walter zeigten Verständnis für das Anliegen der BIG. "Niemand fällt gern Bäume", verdeutlichte Stelzer, doch er sei gesetzlich dazu verpflichtet, nur die "für die Dammertüchtigung anerkannten Regeln der Technik" anzuwenden. Zudem sei man an die Landeshaushaltsverordnung gebunden. Das heißt: Es wird zwar keine Lösung rein aus Kostengründen ausgeschlossen, allerdings muss mit Steuermitteln so sparsam wie möglich umgegangen werden. "Wir sind nicht zu ihrer Zufriedenheit da, sondern dafür, dass die Stadt den Hochwasserschutz bekommt, den sie verdient", stellte Stelzer klar.

Astrid Kronenberger, Mitglied bei der BIG und beim Nabu, ist der Meinung, dass man in Karlsruhe nicht nachvollziehen könne, was der Kahlschlag für die Anwohner bedeute. "Der Waldpark ist ein Mannheimer Heiligtum. Bei vielen Leuten ist die Empörung deshalb so groß. Sie denken, dass das RP dafür kein Verständnis hat." Inwieweit das stimme, könne sie nicht beurteilen, in jedem Fall aber habe man das unterschätzt.

Die Kluft zwischen dem RP und der BIG scheint unüberbrückbar, auch wenn der Umgang zwischen beiden Seiten bei dem Treffen durchaus freundlich war. Die Besucher der Informationsveranstaltungen, die durch ungebührliches Verhalten wie Buh-Rufe und Beleidigungen der RP-Mitarbeiter aufgefallen waren, seien keine Mitglieder der BIG, versicherte Engelen. Man wolle eine höfliche Auseinandersetzung. Darauf hoffen Stelzer und Walter am 23. September.