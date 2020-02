Von Olivia Kaiser

Mannheim. Zum Thema "Mannheim Eiszeit" kommen einem eher die Eishockey-Cracks der Adler oder Dario Fontanellas Spaghetti-Eis in den Sinn, als die Forschung von Karl Friedrich Schimper. Denn dass der Mannheimer Naturwissenschaftler 1837 den Begriff Eiszeit erstmals verwendete, ist außerhalb der Klimaforscher-Szene kaum bekannt. Das soll die Sonderausstellung "Eiszeit Safari", die vom 20. September 2020 bis zum 14. Februar 2021 in den Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen ist ändern – und nicht nur das. Die Ausstellung ist der spektakulärste Programmpunkt des Aktionsjahrs "Mannheim – Eiszeit, Klima und Wandel", das die Stadt, das Museum, die Klimaschutzagentur und weitere Institutionen in der Metropolregion Rhein-Neckar ausgerufen haben.

Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen und Koordinator des Aktionsjahrs, nennt gleich mehrere Gründe, warum Mannheim der ideale Ort ist, das Thema Eiszeit zu beleuchten: "Da müssen wir uns nur den Untergrund ansehen", erklärt er. Die sogenannte Mannheim-Formation ist Teil des Oberrheingrabens. "Die oberen Sand- und Kiesablagerungen sind eins der wichtigsten kontinentalen Klimaarchive Europas für Teile des jüngeren Eiszeitalters." Mannheim zähle zu den zehn bedeutendsten Museumsstandorten für Eiszeitarchive in Europa. Die Reiss-Engelhorn-Museen untersuchen mit dem Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie mit modernsten Analysemethoden eiszeitliche Funde der Region. Das Museum beherbergt zudem mit der Sammlung Reis bedeutende Knochenfunde.

Rosendahl ist es aber auch ein Anliegen, die Verdienste von Karl Friedrich Schimper bekannt zu machen. Der Mannheimer beschäftigte sich mit den Witterungsphasen der Vorzeit und entwickelte den Begriff Eiszeit. "Er begründete im Prinzip die Klimaforschung", so Rosendahl. Was dann kommt, nennt er einen "Wissenschaftsskandal". Schimper habe seine Erkenntnisse mit dem Naturforscher Louis Agassiz geteilt, der sie dann bei einem Kongress für seine Ideen ausgab. "Deshalb gilt heute Agassiz als der Begründer der Eiszeitlehre."

Die Ausstellung "Eiszeit Safari" zeigt Originalfunde aus der Sammlung Reis, die mit fast 20.000 Objekten zu einer der bedeutendsten paläontologischen Privatsammlungen ihrer Art zählt, und präsentiert Ergebnisse des von der Klaus Tschira Stiftung geförderten Forschungsprojekts "Eiszeitfenster Oberrheingraben", bei dem eiszeitliche Knochenfunde der Sammlung Reis untersucht wurden.

Aber auch lebensgroße Rekonstruktionen von Tieren, die während der letzten Kaltzeitphase lebten – darunter Mammut, Höhlenlöwe und Wollnashorn – sind zu sehen. Wie es in Deutschland vor 35.000 bis 15.000 Jahren aussah, wie die Menschen damals lebten und welche Schlüsse sich für unser heutiges Klima ziehen lassen, zeigt die Ausstellung mit circa 100 Exponate und zahlreiche Mitmachstationen. Schulklassen erhalten freien Eintritt. Alle Informationen zur Ausstellung gibt es im Internet unter www.eiszeitsafari.de.

"Die Exponate haben mit der Region zu tun, die Mannheim-Formation ist ein Wissensspeicher der Klimaentwicklung", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz stolz. Für ihn ist die Ausstellung ein Ort, an dem sich jeder mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Klimageschichte auseinandersetzen kann. Bei der Debatte über den Klimawandel verhärten sich die Fronten zwischen den Generationen, dem müsse man entgegenwirken, so Kurz. Er erhofft sich durch die Ausstellung Impulse für die regionale Debatte über den Klimawandel.

"Wir wollen uns den Klimadiskurs ins Haus holen", so Rosendahl. Das trifft auch auf die anderen Veranstaltungen des Aktionsjahrs zu: Am 18. Februar startet an der Universität die Ringvorlesung "Klima – Geschichte – Zukunft. Natur und Kultur im Dialog." Das Theaterstück "27 Jahre – Ein Stück über die Klimakrise" von Gernot Grünewald feiert am 14. März Premiere. Auch das Maislabyrinth in Ladenburg nimmt sich von Juli bis Oktober des Themas Eiszeit an. Am 12. Juli findet ein Kinderfest mit Eiszeit-Aktionen statt. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald beteiligt sich ebenfalls am Aktionsjahr. Am 8. Oktober veranstaltet das Reiss-Engelhorn-Museum eine Schimper-Tagung.

Experte sagt: Trotz Hitze-Wellen leben wir in einem Eiszeitalter

Sommertemperaturen von bis zu 40 Grad - und doch leben wir in einem Eiszeitalter? Warmzeiten wie die, in der wir leben, sind im Wechsel mit Kaltzeiten Teil eines Eiszeitalters.

Von Julia Giertz, dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Der Mensch heizt der natürlichen Warmzeit nach Worten eines Experten ordentlich ein. "Wir leben im Känozoischen Eiszeitalter, das vor rund 33 Millionen Jahren begann und durch mehrere Kalt- und Warmzeiten im Wechsel geprägt ist", sagt der Archäologe und Paläontologe Wilfried Rosendahl, Direktor der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Industrialisierung und dem immer höheren CO2-Ausstoß habe der Mensch immer stärker in natürliche Prozesse eingegriffen. Folge sei die heutige Klimakrise.

Wann spricht man von einer Eiszeit?

Als Eiszeit, Kaltzeit oder Glazial bezeichnet man eine über mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende anhaltende Phase in der Erdgeschichte, in der es deutlich kühler ist und dadurch zu einer enormen Ausbreitung von Gletschern in den Gebirgen und der polaren Eisschilde kommt. Eine Abkühlung um zwei bis fünf Grad unter der langjährigen Jahresmitteltemperatur würde in Mitteleuropa schon zu einem deutlichen Gletscherwachstum führen. Eiszeiten sind die Kaltzeiten in einem Eiszeitalter und treten im Wechsel mit Warmzeiten auf.

Wir sprechen immer vom Ende der letzten Eiszeit vor 10 000 Jahren – gab es davor schon Eiszeiten?

Die letzte Kaltzeit, Würm- oder Weichsel-Eiszeit genannt, dauerte etwa 100 000 Jahre. In den bisherigen 4,5 Milliarden Jahren Erdgeschichte gab es mehrere große und lange Eiszeitalter mit zahlreichen wechselnden Kalt- und Warmzeiten darin. So etwa vor 2,4 Milliarden Jahren das Huronische Eiszeitalter oder vor 360 Millionen Jahren das Karoo-Eiszeitalter - jeweils mit mehrere Millionen Jahren Dauer. Die erdgeschichtlichen Zeiten, die keine Eiszeitalter sind, sind durchgängig Zeiten warmen und heißen Klimas.

Halten Sie es für möglich, dass es jemals wieder eine Eiszeit auf diesem Planeten geben wird?

Unser Planet hat grundsätzlich bis zur Explosion der Sonne in 5 bis 7 Milliarden Jahren noch viel Erdgeschichte vor sich. Da die Erde formenden Prozesse der erdgeschichtlichen Vergangenheit auch in dieser Zeit aktiv sein werden, denke ich, dass es in den kommenden Jahrmillionen auch Eiszeiten geben kann.

Zur Person: Der promovierte Archäologe und Paläontologe Wilfried Rosendahl ist seit 2016 Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim und seit 2018 Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Der 53-Jährige mit der obligatorischen dunklen Weste leitet unter anderem das von der Klaus Tschira Stiftung geförderte Forschungsprojekt "Eiszeitfenster Oberrheingraben". Dessen Ergebnisse werden erstmals in der Schau "Eiszeit-Safari" in Mannheim präsentiert. Zu den vom gebürtigen Ratinger konzipierten Ausstellungen gehören auch "Schädelkult" (2011/12), "Die Medici" (2013) und "Mumien – Geheimnisse des Lebens" (2018/19).