Mannheim. (dpa/mare) Am Tag nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg ist Wunden lecken angesagt beim SV Waldhof Mannheim. Einen Kater hat der Verein aber nicht nur aus sportlicher Sicht. Der Eklat um den Abbruch des Spiels in der 82. Minute überschattet die Relegation und wird rege diskutiert.

Der Geschäftsführer von Waldhof Mannheim kündigte eine konsequente Reaktion bei beteiligten Personen an. "Das sind keine Fans, das ist nicht Waldhof Mannheim, was da passiert ist. Das sind Idioten, die wir nicht mehr im Stadion sehen wollen. Die wollen wir bei unseren Spielen nicht mehr sehen. Wir werden da harte Konsequenzen daraus ziehen", sagte Markus Kompp der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Man werde den Abbruch mit der Stadt, der Polizei und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) aufarbeiten und dabei versuchen, einen Weg zu finden, dass das in Mannheim nicht mehr vorkommen könne. "Da sind wir bereit, jeden Weg mitzugehen", sagte Kompp. Zu einer erwarteten Strafe durch den DFB sagte er: "Der DFB wird eine Bestrafung vornehmen. Das ist in Ordnung, die werden wir auch akzeptieren."

In welcher Verbindung die Täter mit dem Verein stehen, wollte Kompp nicht spekulieren. "Wir sind in der Aufarbeitung, die Zuordnung ist noch nicht erfolgt. Ich will das nicht pauschalisieren und Ultras vorverurteilen", sagte er und bestätigte zugleich eine Grillparty am Samstagabend im Stadion. "Diese Grillparties gibt es, allerdings auch unter der Saison. Das hat eigentlich einen präventiven Charakter. Wir werden schauen, ob diese Veranstaltung dazu genutzt wurde, um dem Verein zu schaden."

Zwei Fanclubs haben ebenso bereits Flagge gezeigt und sich von der Ost-Tribüne distanziert. Die Cohortis Praetoria Schwarzbachtal 2008 kündigen auf Facebook an, "bis auf weiteres nicht mehr am aktiven Support auf der OST-Tribüne" teilzunehmen. Sie möchten "als Fanclub nicht Teil einer Menschenmasse sein, in der sich Einzelne nach vereinsschädigendem Verhalten verstecken können", heißt es. Nicht nur diejenigen, die sich hinter Sturmhauben verstecken und die Fackel anzünden, sondern auch diejenigen, die dies tolerieren, seien aus Sicht des Fanclubs mitverantwortlich für den erheblichen Schaden.

Der Fanclub Working Class 1907 kündigte an, "keine Bilder mehr von etwaigen Choreos auf der Ost" zu posten, noch darüber zu berichten. "Wir unterstützen niemanden, der unserem Verein Schaden in jedweder Art zufügt", schreibt der Fanclub auf seiner Facebook-Seite. "Es tut uns leid für alle die, die sich auf der Ost den Arsch aufreißen, aber irgendwann ist Schluss und das ist jetzt."

Auch die RNZ-Leser treiben die Vorkommnisse um. Ein Überblick über die Reaktionen:

"Diese Chaoten haben doch die Interessen des Vereins gar nicht im Auge", schreibt ein Leser auf der RNZ-Homepage über die Pyro-Abbrenner und Randalierer. Es seien Egoisten, deren eigentlicher "Sport" der Terror sei und die den Fußball nie geliebt hätten. "Waldhof kann erst wieder in die Erfolgsspur kommen, wenn es gelingt diese Chaoten aus dem Stadion zu verbannen."

Kein Verständnis für die Pyro-Chaoten also, Mitleid mit dem Verein und dem Sport: "Die Schaden damit den normalen Fußball-Fans wegen der Rauchwolken und dem Verein. Was wollen die damit erreichen?", schreibt ein User.

"Schade für den Waldhof", meint ein Nutzer. "Aber für solche sogenannten Fans ist weder im Oberhaus noch bei den Amateuren Platz."

"Um den Waldhof tut's mir leid", schreibt ein anderer User. "Um diese so genannten Fans überhaupt nicht. Das ist Dummheit pur!"

Ähnlich äußert sich eine andere Leserin: "Auf solche Randalefans kann man verzichten, oder?"

"Assi sowas", meint eine Facebook-Nutzerin. "Einfach nur respektlos."

Und eine weitere Meinung: "Diese vermummten Chaoten haben dem Waldhof, dem Sport und der Stadt Mannheim geschadet. Es wird teuer werden für den Waldhof, vom Imageschaden will ich gar nicht noch reden. Schande! Solche Fans braucht kein Verein."

Ein weiterer Facebook-Besucher sagt: "Solche Fans braucht niemand." Woraufhin es die Antwort gibt: "Das sind keine 'Fans'." Ein Fan schade nicht zwingend dem Verein. "Das sind teils Chaoten die nur deswegen ins Stadion kommen ..."

Ein anderer User sieht das Problem nicht allein beim SV Waldhof: "Leider hat aber fast jeder Verein solche Affen."

Den Kopf schüttelt eine weitere Nutzerin: "Ist denn gegen diese Randalierer kein Kraut gewachsen?" Sie fragt: "Wieso kommen diese Chaoten an den Kontrollen vorbei?"

Diese Frage, wie die Pyro ins Stadion gelangen konnte, stellen sich auch andere Facebook-User. "Keine Ordner, keine Polizei in der Nähe. Wie kommt bei angeblichen Kontrollen soviel Munition ins Stadion", schreibt ein Nutzer. Seine Erklärung: "Die müssen doch Nachts ins Stadion eingedrungen sein und dann irgendwo (...) deponiert haben. Also haben die Kontrollen total versagt." Sein Urteil: ""Eine Schande für den Sport."

Ihn treibt aber auch eine ausgebliebene Reaktion anderer Fans um: "Und dann stehen die Fans neben den Chaoten und stellen die paar dummen Idioten auch nicht." Dazu antwortet ein Leser: "Wäre gefährlich gewesen, die lassen sich nicht bändigen. Da bekommen die eigenen Fans noch was drauf." Einige Tausend normale friedliche Fans - so ein Fazit - könnten "sich gegen rund 15 bis 20 Idioten nicht wehren".

Ein anderer Besucher ist besorgt: "Wenn die so ne (...) mit reinbringen können, dann können sie auch echte Bomben mit reinbringen."

Auch die Szenen, die sich zunächst im Uerdinger Gäste-Block abgespielt haben, bleiben nicht unerwähnt. "Die Uerdinger Fans sind auf deren Tribüne auf Waldhof-Fans los gegangen", bemerkt ein User. "Jetzt sagt mir mal einer warum man nicht gleich Polizei dahin stellt? Warum verkauft man Waldhof-Fans Karten im Gäste Bereich?" Seine Meinung: "Unverantwortlich." Das zeigt, schreibt ein Facebook-Nutzer, dass einige Personen das Thema Sicherheit nicht wirklich kennen würden.

Aber nicht nur die Chaoten bekommen ihr Fett weg. Es gibt auch Kritik und Häme für den Verein: "Kann man nur hoffen, dass dieser Verein irgendwann in der B-Klasse ankommt", kommentiert ein Leser.

"Tja de Waldhof bleibt de Waldhof", schreibt schließlich ein User mit Blick darauf, dass es schon zuvor immer mal wieder Probleme mit den "Fans" gab. "Bloß weil der Waldhof jetzt sportlich besser dasteht, heißt es nicht, ds die Fans jetzt auch besser dastehen!"

In die gleiche Richtung zielt ein Kommentar eines weiteren Users: "Der Waldhof bleibt den Randalen treu."

Und eine weitere Sicht: "Wenn man so spielt und solche Fans hat, wird das auch nix." Der sportlich verspielte Aufstieg sei vor dem Hintergrund der Randale: "Gut so", sagt schließlich ein User.

"So isser halt der Waldhof - irgendwie ein Gegenentwurf zur Gentrifizierung des Fussballs", weiß schließlich ein RNZ-Leser, dass es kein neues Thema beim SV Waldhof ist. "... oder könntest du dir Red Bull Waldhof vorstellen?"

Sicherlich nicht - die echten Fans bleiben aber auch in harten Zeiten treu, wie ein User schreibbt: "Ist die Zeit auch manchmal schwer, wir halten die Treue. Hört her, meine Buben, wir singen auf's Neue ... dem SVW!"

Update: 28. Mai 2018, 13.37 Uhr