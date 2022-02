Von Alexander Albrecht

Mitte Juni vergangenen Jahres feiert eine Jugendliche auf der Schlossparkwiese ihren Geburtstag. Es ist schon spät in der Nacht, als mehrere junge Männer ohne ersichtlichen Grund plötzlich auf einen 23-jährigen Gast eintreten, einschlagen, einstechen. Das Opfer erleidet verschiedene Prellungen, zwölf Stich- und Schnittwunden. Ein Notarzt schließt zunächst Lebensgefahr nicht aus – doch der Angegriffene überlebt.

Vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts hat jetzt der Prozess gegen fünf Verdächtige begonnen, ein sechster befindet sich auf der Flucht. Der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann wirft dem bereits einschlägig vorbestraften und in Untersuchungshaft sitzenden Quintett versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Das Gericht hat für den Prozess bis 12. April insgesamt 16 Verhandlungstage angesetzt.

> Die Angeklagten: Bevor die Gewalt eskaliert, soll das spätere Opfer den Angeklagten Alisan F. (22) um ein "Brudergespräch" gebeten haben. Der will sich weder dazu noch zur Tatnacht äußern, er macht auch keine Angaben zu seinem Lebensweg. "Ich sage erst einmal gar nichts", sagt Alisan F.. Klar ist: Der Arbeitssuchende wird damals per Haftbefehl gesucht. Ein Polizeihund spürt ihn in einem Gebüsch auf. Er hat ein Brotmesser in der Hosentasche.

Adrian S. (21) pöbelt gegen das Opfer und sticht ihm mit einem Messer zweimal in den Oberschenkel und die Leiste. Der schon verlobte Albaner hat offenbar Probleme, seine Emotionen im Zaun zu halten. "Ja", antwortet er kleinlaut auf die Frage des Vorsitzenden Richters Joachim Bock, ob ihm "gerne mal die Hand ausrutscht". Im Gefängnis hat der ungelernte Küchenhelfer ein Anti-Aggressionstraining absolviert. Adrian S. ist ein notorischer Schulschwänzer und hat nur mit Ach und Krach den Hauptschulabschluss geschafft. "Meistens habe ich draußen rumgehangen", schildert er seinen Zeitvertreib. Und er kifft, raucht zusammen mit anderen drei, vier Joints am Tag. Festgenommen wird Adrian S. in Barcelona. Weil er sich im Knast weigert, die Toiletten zu putzen, legt ihm die Gefängnisleitung eine "Freizeitsperre" auf. Adrian S. ist der einzige, der nach Jugendstrafrecht verurteilt werden könnte.

Rojat K. (21) ist bis zu seiner Festnahme Zeitarbeiter bei der BASF. Er kommt schon recht früh, 2014 oder 2015, mit Drogen in Berührung, zuerst mit Marihuana, dann mit der synthetischen Substanz "Legal Highs". Seine Mutter schickt ihn dazwischen in die Türkei. Aus Sorge, dass der Sohn gegen Bewährungsauflagen verstößt, damit er von den Drogen wegkommt und seine kranken Großeltern pflegt. Das Opfer gibt an, Rojat K. habe ihm ins Gesicht getreten.

Lediglich Marc W. (21) äußert sich zur Sache. Mit dem dürren Satz: "Ich war bei dem Angriff dabei, habe aber kein Messer eingesetzt." Der gelernte Mechatroniker lebt zuletzt von Arbeitslosengeld und Erspartem und finanziert sich dadurch seinen regelmäßigen Kokainkonsum.

Mirkan Ö. (23) ist der "Sunnyboy" unter den Angeklagten und vermutlich deren Klügster. Immerhin kann er ein Fachabitur vorweisen und steht bei seiner Inhaftierung im zweiten Lehrjahr als Groß- und Außenhandelskaufmann. Auch Mirkan Ö. hat Drogenerfahrung.

> Die Gruppe: Die Angeklagten sollen "Mitglieder" der Mannheimer "Classics"-Gang sein, über deren Treiben spekuliert wird. Adrian S. sagt, man habe unter diesem Namen Musik gemacht, Rojat K. spricht von einem Freundeskreis. Mehr sei da nicht gewesen. "Ich glaube auch nicht, dass Sie eine Gang der Richter oder Staatsanwälte haben", meint K. und grinst.

"Ein Freundeskreis mit hohen Vorstrafen und Kontakten zu Polizei und Justiz", so der Oberstaatsanwalt im Gespräch mit der RNZ trocken. Bis auf Marc W. hätten alle Angeklagten mit der Tat im Juni 2021 gegen Bewährungsauflagen infolge von Drogen- und Körperverletzungsdelikten verstoßen. Erhärtet sich der Verdacht des versuchten Totschlags, erwarten die Angeklagten Haftstrafen von mindesten fünf bis zu 15 Jahren.

> Der Beamte: Vielleicht kommt aber auch eine Verurteilung "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung in Betracht. Ein Polizist, der mit seinen Kollegen als Erster am Tatort war, sagt aus, dass die Täter bereits weggelaufen seien und man im Dienstauto kein Notsignal eingeschaltet hatte. Genau das hat jedoch Grossmann in seiner Anklage vorgetragen. Haben die Tatverdächtigen also "freiwillig" von ihrem Opfer abgelassen oder sind sie von Bekannten des 23-Jährigen weggedrängt worden?

> Das Opfer: Der junge Mann weiß nicht, was den Ausschlag für den Angriff und dessen Ende gab. Während der Attacke habe er das T-Shirt ausgezogen und die Kontrahenten aufgefordert, "wie Männer zu kämpfen". Schon nach einem Tag hat er das Krankenhaus gegen den Rat der Ärzte wieder verlassen. "Ich hatte Angst und wollte bei meiner Familie sein", sagt er. Er leide bis heute unter Schlafproblemen und meide soziale Kontakte.