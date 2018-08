Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Noch elf Wochen, dann können die Autofahrer an den Ampeln in der Mannheimer City aufatmen. Die Dauerwartezeiten, wenn gleich mehrere Straßenbahnen hintereinander Vorfahrt erhalten, gehören dann der Vergangenheit an. Pünktlich zum 20. November soll das Straßenbahnchaos rund um die Jahrhundertbaustelle "Planken" tatsächlich endgültig vorbei sein. Das teilte die Stadt am Freitag in einem Pressegespräch mit.

Durch zusätzliche Samstagsarbeit muss die zuständige Baufirma jetzt Gas geben, um verlorene Zeit aufzuholen, damit die Bahnen wieder über die Einkaufsmeile rollen können. Mal fehlten Pflastersteine, mal wurde der Bauleitplan zum "Bauleidplan". Und zu guter Letzt entpuppte sich eine Weltkriegsbombe als "blinder Alarm" (wir berichteten).

Dies könne laut Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) nicht wieder passieren. Das gesamte Terrain sei "hundertprozentig bombenfrei". Das Pflastern, Versiegeln und Schienenlegen soll nun "enger getaktet" werden. Bereits kommende Woche sei der Trupp bis zum Münzplatz vorgedrungen.

Allein ein Dauerregen kann das ambitionierte Vorhaben in den verbleibenden Baufeldern noch gefährden. "Aber trotzdem werden die Bahnen zum vorgegebenen Zeitpunkt rollen", versicherte RNV-Bauleiter Steffen Magin. Die im Rahmen des Gesamtprojekts notwendigen Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Rohrleitungen für die Fernwärme-, Gas- und Wasserversorgung sowie von Stromleitungen laufen laut MVV Energie inzwischen auch planmäßig.

Großer Optimismus auch auf Seiten der Stadtverwaltung. "Die Baufirma ist gewillt, Rückstände aufzuholen. Die Kosten für die Sonderschichten sind im Planungsbudget schon enthalten", versprach die zuständige Leiterin des Fachbereichs Tiefbau, Christa Backhaus-Schlegel. Zudem werde bei der Pflasterkolonne mehr Personal eingesetzt.

Weil die Arbeiten nicht wie ursprünglich vom Rathaus angekündigt etappenweise durchgeführt werden, sondern inzwischen eine fast 500 Meter lange Riesenbaustelle daraus geworden ist, fühlen sich besonders die Gastronomiebetriebe entlang der Planken um ihr Sommergeschäft gebracht. Bis zu 50 Prozent des Umsatzes seien bei einigen weggebrochen. Doch die Kommune will hart bleiben, denn es besteht juristisch kein grundsätzlicher Anspruch auf Schadenersatz. "Zu Entschädigungen werde ich hier heute nichts sagen", erklärte Backhaus-Schlegel auf Nachfrage.