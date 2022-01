Von Gina Schöler

Mannheim. Wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück – und trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an, als wären wir in einer Zeitschleife gefangen. Denn aktuell lauern sie überall, die großen und kleine Herausforderungen, Unsicherheiten und Veränderungen. Was können wir also tun, wenn uns die äußeren Umstände einschränken und wir nicht wirklich von fröhlichen Zeiten sprechen können? Die Antwort ist leicht: über das Glück sprechen! Indem wir selbst aktiv werden und es nicht aus den Augen verlieren. Gerade in Phasen wie diesen brauchen wir den Fokus auf das Gute und Gelingende mehr denn je. Lebensfreude trotz oder gerade wegen der Tiefen in unserem Leben zu behalten, ist sicherlich nicht immer einfach, aber es lohnt sich!

Das Gute am Glück ist: Es muss nicht immer alles perfekt laufen, um ein gelingendes Leben zu führen. Es kommt darauf an, welche Haltung wir einnehmen und wie wir mit den Gegebenheiten umgehen, die uns das Leben so beschert. Gina Schöler, selbsternannte "Glücksministerin", gibt Tipps, die helfen können, den Sinn für das kleine Glück zu schärfen und mit positivem Blick ins neue Jahr zu starten.

1. Die Realität über Optimismus: Nur ein Bruchteil unserer Befürchtungen treten tatsächlich ein. Eine optimistische Einstellung ist also oft auch eine realistische Einstellung und hilft uns, lösungsorientierter an Herausforderungen heranzugehen und positive Begebenheiten verstärkt wahrzunehmen. Achtung: Es geht nicht darum, sich alles schön zu reden. Genauso wenig werden sich unsere Probleme einfach in Luft auflösen. Die richtige Einstellung hilft aber dabei, aktiv zu werden und dabei vom Besten auszugehen. Außerdem ist eine optimistische Einstellung sogar gesund und lebensverlängernd – es lohnt sich also wirklich!

2. Heute schon die Pausentaste gedrückt? Kleine Pausen sind wichtig für unsere seelische und körperliche Gesundheit! Es muss nicht immer der Jahresurlaub sein, es sind vor allem die Mini-Momente, die uns durchatmen und auftanken lassen. Gerade dann, wenn uns alles zu Kopf steigt, hilft es, einen Moment innezuhalten, uns zurückzunehmen und Abstand zu gewinnen. Das Handy auf stumm stellen, den Laptop zuklappen und eine Runde atmen kann schon ein Anfang sein!

3. Dankbarkeit ist das A und O: Dankbar zu sein bedeutet, unseren Fokus auf die schönen Dinge zu richten, die wir vielleicht schon gar nicht mehr bewusst wahrnehmen oder für selbstverständlich erachten. Unser Gehirn verarbeitet evolutionsbedingt Negatives viel schneller – Säbelzahntiger ahoi! Dankbarkeit lässt sich bewusst trainieren und steigert zudem die psychische und physische Gesundheit. Wie können wir uns darin üben? Es gibt etliche Möglichkeiten: Mit der Dokumentation des Schönen in Form von Tagebüchern, Glücksgläsern (die Zettelchen mit persönlichen Glücksmomenten aufbewahren) oder mit Chat-Gruppen, die ausschließlich für gute Nachrichten reserviert sind.

4. Zeit für eine Lobdusche: Ein wertschätzendes Miteinander stärkt den Zusammenhalt, tut gut und senkt unser Stresslevel. Doch wir brauchen in etwa eine Handvoll positiver Interaktionen, um eine negative zu kompensieren. Kritik kommt immer und sofort an, trifft uns oftmals persönlich und hängt uns nach, während lobende Bemerkungen mindestens 15 Sekunden andauern sollten, damit wir sie überhaupt zur Kenntnis nehmen. Verteilt also eine lange und ehrliche Lobdusche – an andere oder an euch selbst.

5. Die schönste Sorge ist die Selbstfürsorge: Im Trubel des Alltags geht es gerne mal unter, dass wir uns auch gut um uns selbst kümmern. Für unser Wohlbefinden und auch das persönliche Glück ist es enorm wichtig, dass wir innehalten und überprüfen, wie es um unser Energielevel steht. Denn sonst laufen wir Gefahr, auszubrennen. Selbstfürsorge kann vieles sein: ein Bad nehmen, ausschlafen, Sport treiben, verreisen, Jomo (joy of missing out, also die Freude, etwas bewusst zu verpassen) zu zelebrieren oder Bedürfnisse zu äußern und Grenzen zu setzen.

6. Luft, Laub und Lebensfreude:Bewegung an der frischen Luft tut gut. Egal ob im nächsten Park, am Ufer oder einmal um den Block: Sich bewegen, Licht tanken und frische Luft einatmen sind nie verkehrt, auch wenn wir es nicht immer auf die gleiche intensive Art spüren, ist es für unseren Körper und Geist jedes Mal ein Geschenk! Gerade in dieser Jahreszeit, in der Vitamin D Mangelware und doch so wichtig für unser Glück ist. So lösen wir Schritt für Schritt unsere Anspannungen und können unsere Energiereserven aufladen.

7. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt: Wenn der Alltag auf den Kopf gestellt wird, dann bricht schnell auch unsere gewohnte Routine weg. Dabei kann es helfen, eigene Regeln aufzustellen und sich aufzuschreiben oder zu visualisieren, wie der Tag aussehen soll. Wie wäre es mit kleinen Bildchen oder Klebezetteln für Kaffeepause, Nickerchen, Büroarbeit und Wäsche waschen, die über den Tag verteilt werden? Spickt diese kleinen Nachrichten gerne auch mit aufmunternden Sprüchen, witzigen Sachen und Komplimenten – für euch und andere.

8. Mit Reflexion zum Ziel: Gerade in stürmischen Zeiten, wenn wir nicht wissen, wo oben und wo unten ist, müssen wir uns mehr als sonst Zeit einräumen, um uns bewusst Gedanken zu machen, uns die wichtigen Fragen zu stellen und unsere Prioritäten neu zu überdenken. Reflexion unserer Umgebung und Selbstreflexion sind die Ausgangspunkte für unsere persönliche Weiterentwicklung. Denn ohne Orientierung wohin wir laufen, ist es schwierig das Ziel zu finden – und genau das ist dann die Eintrittskarte ins bekannte Hamsterrad.

9. Raus aus der Komfortzone: Außerhalb der Komfortzone befindet sich die Lern- oder Wachstumszone. Beim Überschreiten in diese Zonen passiert etwas Großartiges: Wir wachsen über uns hinaus und staunen nicht selten über uns selbst. Fangt hier mit kleinen Dingen an, um Überforderung und Stress zu vermeiden. Ist es das Reden mit Fremden, das Tragen außergewöhnlicher Klamotten oder das laute, öffentliche Singen? Probiert es aus und seht, wie euch neue Hobbys, Rituale oder Bekanntschaften beleben und inspirieren.

10. Tanz dich glücklich: Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und alleine tanzen befördert direkt ein Lächeln ins Gesicht. Musik hören und dazu abzappeln beugt Anspannung vor – das Stresshormon Cortisol wird verringert. Also Musik aufdrehen und loslegen – je wilder desto besser!

11. Von Trampelpfaden zu Autobahnen: Dank der Neuroplastizität unseres Gehirns können wir uns ein Leben lang weiterentwickeln und Neues lernen – und so auch unsere Routinen bewusst neu gestalten. Und das nicht nur zu Neujahr, sondern jeden Tag! Versucht mal etwas anders zu machen und dies bewusst wahrzunehmen: Trinkt den ersten Kaffee oder Tee des Tages erst nach dem Duschen anstatt davor. Probiert gar etwas ganz Neues aus und macht während dem Zähneputzen Kniebeugen. Oder notiert die Dinge, auf die ihr euch am Tag freut. Nehmt einen neuen Weg zur Arbeit oder ruft spontan einen vergrabenen Kontakt aus eurem Adressbuch an.

12. Ta Da statt To do: Wie wäre es mit Gegenstücken zu den Listen, die aufzeigen, was alles noch ansteht? Zum Beispiel mit einer Not-to-do-Liste, die Punkte aufführt, die wir gerade (zum Glück) nicht machen müssen oder ganz bewusst nicht machen wollen? Rasen mähen, meckern oder joggen gehen? Oder gar eine Ta-Da-Liste, die nur Punkte enthält, die uns glücklich machen und für kleine Freudenmomente zwischendurch sorgen?

13. Verbundenheit durch Zusammenhalt: Social Distancing hat uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig soziale Kontakte sind. Wir sehnen uns nach Umarmungen, Ausflügen, Spieleabenden, Geburtstagsfeiern, Kochabenden, Kaffeekränzchen und ausgelassener Stimmung – uns auszutauschen, gemeinsam zu lachen, zu weinen, füreinander und miteinander da zu sein. Und diese Sehnsucht ist gesundheitlich relevant, denn Einsamkeit ist ein gefährlicher gesellschaftlicher Trend – sogar so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag.

Der Weg durch diese herausfordernden Zeiten ist: Verbundenheit durch Zusammenhalt. Gemeinsam tragen wir uns durch diese Zeiten, bis wir wieder ausgelassen analog lachen, tanzen und füreinander und miteinander da sein können. Umarmungen setzen nach 20 Sekunden Glückshormone frei. Wen dürft ihr aktuell umarmen? Nutzt es aus! Findet kreative Wege, miteinander verbunden zu bleiben: Schreibt Briefe, schickt Videos oder macht Online-Spiel- und Kochabende.

14. Heute schon gelacht? Wenn wir erwachsen werden, werden wir ernster, ängstlicher und sind oft festgefahren in eigenen Gedankenmustern und Sorgenstrudeln. Das zeigt sich auch in unserer Lach-Gewohnheit, also wie oft wir am Tag lachen. Lachen Kinder noch ganze 400 Mal am Tag, so liegt der Durchschnitt bei Erwachsenen bei etwa 15 Mal am Tag. Dabei ist das das wichtigste Workout fürs Gesicht – hier sind 300 Muskeln beteiligt, die sogar pro 20 gelachten Sekunden so viele Kalorien verbrennen wie drei Minuten Joggen. Der Mund, die Augen, selbst die Nase und Ohren sind beim Lachen beteiligt und ziehen direkt ins Gehirn, wo die gute Laune hervorgekitzelt werden. Hier werden durch zehn Sekunden Lachen Glückshormone produziert und freigesetzt. Die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin wird parallel unterdrückt. Bedeutet auch: Wenn wir uns ärgern, gestresst sind oder wütend, hilft Lachen uns, die negativen Emotionen und damit verbundenen Stress zu reduzieren und uns stattdessen gut zu fühlen. Das wirkt sich auch positiv auf unsere Gesundheit aus, denn, das haben Studien gezeigt: Miesepeter leiden öfter an Herz- Kreislauferkrankungen, Diabetes oder Übergewicht und sterben früher. Also Aufgabe: 60 Sekunden lachen – hilft!

15. Jeder Tag ein kleiner Neuanfang: Wir haben oft die tollsten Ideen, was wir noch so alles in unserem Leben lernen wollen: Gitarre spielen, Pilates-Training, Spanisch sprechen, uns kreativ ausleben und Häkeln, Stricken oder Malen ausprobieren. Im Alltag kommen diese Dinge oft zu kurz. Wir gehen unserem Beruf nach, haben einen Termin nach dem anderen und auch die To-Do-Liste scheint sich immer wieder neu aufzufüllen. Wo bleibt da noch Raum für neue Projekte, für kleine Abenteuer des Alltags, für kreativen Zeitvertreib? Manchmal reicht es, einfach damit anzufangen; sich ein klein wenig Zeit einzuräumen, für die Dinge, die wir lernen möchten und für die unser Herz schlägt. Als Kinder waren wir voller Neugier, wollten die Welt entdecken und waren ständig auf der Suche nach weiteren Abenteuern. Lasst uns die inneren Kinder samt der Neugier herauskitzeln und etwas Neues lernen. Ohne Zwang, ohne Selbstoptimierung, in kleinen Schritten und in eurem eigenen Tempo und das ist das Wichtigste: Nicht zu viel vornehmen, kleine Zwischenschritte planen und Erfolge feiern! Das macht glücklich, versprochen.

Foto: Elmar Witt​

HINGERGRUND

Die Ministerin: Gina Schöler ist Trainerin, Vortragsrednerin und Autorin zum Thema Positive Psychologie, Glück und Zufriedenheit. Die Mannheimerin nennt sich selbst "Ministerin für Glück und Wohlbefinden" – eine Initiative, die Menschen zu einer positiven Lebenseinstellung motivieren soll, sich um ein gelungenes Leben zu kümmern. Die 35-Jährige hat an der Hochschule Mannheim Kommunikationsdesign studiert.

Die Autorin: Schöler hat dazu Ratgeber geschrieben wie "Das kleine Glück will abgeholt werden" oder "30 Minuten Life Design". Gerade erschienen ist: "Glück doch mal!", dem sie – ähnlich wie auf unserer Seite – 99 kleine Mitmach-Aufgabe präsentiert, die das Leben ein Stück glücklicher machen sollen.

Privat: Schöler ist verheiratet und hat einen zweijährigen Sohn. Die Familie lebt an der Bergstraße.