Ein zusätzlicher Bahnsteig am Kaiserring soll die Besucherströme der Haltestelle Hauptbahnhof entzerren. Visualisierung: RNV

Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Die Stadtbahn-Haltestelle Mannheimer Hauptbahnhof ist an der Kapazitätsgrenze angekommen." Pendler wissen, dass diese Aussage von Mannheims Erstem Bürgermeister und ÖPNV-Dezernenten Christian Specht (CDU) nicht übertrieben ist. Der Bahnsteig ist zu kurz, nicht barrierefrei und die Querungsmöglichkeiten entsprechen nicht dem modernen Standard. Und wenn die Taktung der Bahnen verstärkt werden oder gar weitere Linien Mannheims höchst frequentierte Haltestelle anfahren sollen, dann kommt man um einen Umbau nicht herum.

Das wurde bei der Bürgerinformationsveranstaltung am Montag deutlich. Und es gibt noch mehr Handlungsbedarf: Neue Quartiere wie Franklin, Turley oder Glückstein müssen ans Stadtbahnnetz angeschlossen und der Bahnhof Käfertal modernisiert werden. Mit Marcus Geithe, dem Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) und Gunnar Straßburger, dem RNV-Bereichsleiter Infrastruktur, informierte Specht die circa 80 interessierten Bürger über die geplanten Vorhaben der RNV zwischen 2020 und 2026.

Umgestaltung und Kapazitätserweiterung an der Haltestelle Hauptbahnhof: Aufgrund der geplanten Erweiterung des Stadtbahnnetzes und der zweiten Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar ab 2020 rechnet die RNV in den kommenden Jahren mit steigenden Fahrgastzahlen. Außerdem werden während der Sanierung der Hochstraße Nord mehr Linien über den Hauptbahnhof geleitet. Deshalb werden zwei der drei bestehenden Bahnsteige vor dem Hauptbahnhof verlängert und barrierefrei gemacht, einer wird rückgebaut. Dafür soll ein zusätzlicher Bahnsteig bereits auf dem Kaiserring zwischen Bismarckstraße und Bahnhof entstehen. Dazu wird die Einfahrt der Tiefgarage verlegt.

Die Haltestelle unter die Erde zu legen, mache keinen Sinn, erklärte Specht. "Wir haben das prüfen lassen." Die Tiefgarage würde solch ein Vorhaben massiv erschweren, und aufgrund der erforderlichen Rampe wäre die Hälfte des Bahnhofvorplatzes nicht querbar. Wie die Bauarbeiten ablaufen, ist noch unklar. Sicher sei aber, dass es zeitweise zu Umleitungen und Sperrungen kommen werde, betonte Marcus Geithe. Das Projekt soll Anfang 2023 abgeschlossen sein. Die Gleisarbeiten der vorigen Woche am Hauptbahnhof seien lediglich dringende Ausbesserungen gewesen.

Neubau der Stadtbahn Glückstein-Quartier (2026): Auf der Südseite des Hauptbahnhofs im Stadtteil Lindenhof befindet sich das Glückstein-Quartier. Dort entstehen 750 neue Wohnungen sowie bis zu 4000 neue Arbeitsplätze. Das neue Quartier soll mit einer neuen Bahnlinie erschlossen werden. Los geht es an der Haltestelle Lindenhofplatz. Dort soll zudem ein zusätzlicher Bahnhofsvorplatz mit Zugang zu den Gleisen entstehen. Die Strecke der neuen Stadtbahn führt die Glückstein-Allee entlang und hält auf der Höhe des neu angelegten Glückstein-Parks, vor dem Unternehmen John Deere und an der Hochschule. "Die Hochschule ist ebenfalls eine Haltestelle, die an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen ist", erklärte Marcus Geithe. "Wir schaffen mit einer zusätzlichen Linie Entlastung." Die Bahn mit der Nummer 8 soll ab Mitte 2026 rollen.

Umgestaltung und Kapazitätserweiterung Käfertaler Bahnhof: Der Bahnhof Käfertal soll auf vier Gleise vergrößert werden. Einen Kompaktbahnhof Käfertal mit gemeinsamem Stadtbahn- und S-Bahn-Anschluss sei allerdings nicht möglich, erklärte Specht. Der Grund: Am Käfertaler Bahnhof verläuft nicht nur die Riedbahn, sondern auch die Hafenbahn - also jene Trasse, die die Friesenheimer Insel anbindet. Deshalb und aufgrund der nahen Wohnbebauung sei nicht genug Platz, einen Knotenpunkt zu schaffen. Wer von Stadt- zu S-Bahn wechseln möchte, muss auch nach dem Umbau Ende 2022 den circa 800 Meter langen Fußweg zwischen den Haltestellen in Kauf nehmen.

Neubau Stadtbahn Benjamin Franklin Village: Mit der Trasse sollen ab Ende 2022 die neuen Wohngebiete Franklin, Funari und Sullivan, die sich auf der Konversionsfläche des Benjamin Franklin Village befinden, ans Liniennetz angebunden werden. Nach der Haltestelle Bensheimer Straße in Käfertal wird eine neue Trasse über Franklin bis Sullivan gebaut.

Ausbau Karlsplatz: Die Haltestelle in Rheinau wird bis Ende 2021 barrierefrei gemacht. Der Halt wird dann Startpunkt einer neuen Linie 6 über Luisenpark und Hauptbahnhof mit Endpunkt im Quartier Sullivan.

Ausbau Haltestelle Platz der Freundschaft: Wer derzeit mit der Stadtbahn-Linie 5 nach Franklin will, muss dort aussteigen. Der Halt soll bis Mitte 2026 barrierefrei ausgebaut werden.

Neubau Haltestelle Columbus: Zwischen den Haltestellen Bensheimer Straße und Platz der Freundschaft auf der Trasse der Linie 5 entsteht bis Mitte 2026 die zusätzliche Haltestelle Columbus.

Neubau Haltestelle Eisenlohrplatz: Wahrscheinlich wird die neue Haltestelle Eisenlohrplatz ab Mitte 2026 den Haltepunkt Exerzierplatz ersetzen, der sich am sogenannten BBC-Buckel befindet. "Der Halt befindet sich auf dem Damm und kann nicht barrierefrei ausgebaut werden", begründete Specht das Vorhaben. Der neue Halt soll das Quartier Turley im Stadtteil Neckarstadt anbinden.