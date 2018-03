Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Naturally 7 heißen sieben Herren, die allein durch Stimme und Körpereinsatz ein Publikum verzaubern können. Der 45-jährige Rod Eldridge ist Gründungsmitglied der Band und stammt aus New York. Nach Schule und College arbeitete der Computertechniker in einem Architekturbüro. Seit fast 20 Jahren spielt er in der A-cappella-Combo.

Rod Eldridge, Hand aufs Herz, beherrscht eigentlich irgendeiner aus der Band ein Instrument perfekt?

Ganz ehrlich, keiner von uns ist gut genug, um ein Instrument beim Konzert spielen zu können. Dwight und ich sind am Keyboard immerhin so gut, dass wir auf ihm einen Song zu schreiben. Mein Bruder Warren und ich spielen seit unserer Kindheit Gitarre. Aber generell ist da keine direkte Verbindung zwischen den richtigen Instrumenten und denen, die wir mit unseren Körpern imitieren. Wir verbringen eher Zeit damit, zu lernen, wie sich ein Instrument anfühlt.

Wie entstehen Ihre Lieder? Ist jeder Einzelne der Sänger auch in das Songwriting involviert?

Das Schwierigste dabei ist es, zu entscheiden, welches die richtigen Titel sind. Wir sind immer auch bereit, musikalisches Neuland zu betreten. Unser Ziel: Lieder schaffen, die direkt ins Ohr gehen, musikalisch und spirituell sind und vor allem auch Spaß machen. Und ja, jedes Bandmitglied bei uns ist an der Entstehung neuer Songs beteiligt.

Was kommt zuerst: der Text oder die Musik?

Für mich ganz klar: die Worte. Die inspirieren mich zur richtigen Melodie.

Gibt es auch Instrumente, die Sie nicht a cappella schaffen?

Sicher, Piano zum Beispiel oder Saxofon. Die gehen gar nicht. Aber es klappt auch so ganz gut, oder? (lacht)

Was ist der Schlüssel für einen guten Song?

Er muss dich etwas fühlen lassen. Ein Stück sollte dich zum Tanzen oder zum Nachdenken bringen. Wenn es das nicht schafft, ist es auch kein guter Song. Aber, was für mich ein schwaches Lied ist, kann durchaus auch ein großartiger Song für andere Menschen sein. Geschmackssache eben wie vieles im Leben.

Wie wählt die Band ihre neuen Stücke für ein Album aus? Gibt es viele Diskussionen und wie viel Einfluss hat die Plattenfirma?

Natürlich gibt es immer Debatten, was veröffentlich werden soll. Bei unserem letzten Projekt "Both Sides Now" kam die Idee sogar von der Plattenfirma. Wir sollten ein Album mit angenehmer Musik produzieren und das haben wir auch gerne getan. Weil wir trotz der Vorgaben eine Menge Raum für Kreativität haben. Wir haben immer die Freiheit zu sagen, das geht und das nicht. Auf unserem siebten Studioalbum regiert die Harmonie. "Both Sides Now" enthält eine Menge von Klassikern wie "The First Time Ever I Saw Your Face" von Roberta Flack oder "Pipes of Peace" von Paul McCartney. Highlights auch der Adele-Hit "Hello", bei dem auch Helene Fischer mitgewirkt hat. Und natürlich der Titelsong von Joni Mitchell aus dem Jahr 1967. Diese Titel gehören auch zum aktuellen Repertoire.

Wenn Sie drei Alben mit auf eine einsame Insel nehmen könnten, welche wären das?

Das erste Werk der Fugees, die größten Erfolge von Earth, Wind and Fire und das jüngste Album von Bruno Mars. Das wird mit Sicherheit in zehn Jahren ebenso ein Klassiker sein wie die beiden anderen.

Info: Naturally 7 gastieren am Dienstag, 20. März, 20 Uhr im Capitol Mannheim.