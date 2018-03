Gelbe Tonnen stehen in der Mannheimer Augustaanlage. Archivfoto: Dorn

Mannheim. (RNZ) Die Stadt Mannheim lässt ihre Bürger nicht auf den gelben Säcken sitzen: Nachdem die Europäische Lizensierungssysteme GmbH (ELS) einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren beim Bonner Amtsgericht eingeleitet hat, übernimmt die Stadt das Einsammeln, die Verwertung und die Entsorgung der Wertstoffe.

Die ELS ist das Duale System, das in Mannheim für die Entsorgung der gelben Wertstofftonne zuständig ist. Die städtische Abfallwirtschaft ist eigentlich für 22 Prozent des Stadtgebiets zuständig. Den restlichen gelben Wertstoffmüll entsorgt die Firma Knettenbrech und Gurdulic, die von ELS beauftragt ist. Der gesammelte Müll wird dann, wiederum im Auftrag von ELS, bei der Firma Alba sortiert und verwertet. Sowohl Knettenbrech und Gurdulic als auch Alba ziehen laut einer Pressemitteilung der Stadt nun in Erwägung, aufgrund des beantragten Insolvenzverfahrens keine Leistungen mehr für die ELS zu erbringen.

Um die Folgen für die Allgemeinheit in Mannheim abzuwenden, springt die städtische Abfallwirtschaft ein. Die Stadt ist damit aber alles andere als glücklich: In der Mitteilung ist vom "Versagen des Dualen Systems" die Rede. Die Finanzierung der Müllentsorgung soll zunächst aus dem für 2018 zugewiesenen Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erfolgen - jedoch maximal bis zu einem Volumen von einer Million Euro. Die Abfallwirtschaft Mannheim wolle allerdings erforderliche Maßnahmen einleiten, um die entstehenden Kosten, insbesondere von ELS, von anderen Beteiligten oder aus der beim Umweltministerium Baden-Württemberg hinterlegten Sicherheitsleistung zurückzuerhalten.

Schon 2015 hatte sich der Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, den Kommunen die Verantwortung für die Wertstoffe aus privaten Haushalten zu übertragen. Die jetzt eingetretene Situation zeige deutlich, dass diese Verantwortung keinesfalls der Privatwirtschaft überlassen werden dürfe, da im Falle einer Insolvenz die Kommune eintreten müsse, um eine geordnete Entsorgung aufrechtzuerhalten.